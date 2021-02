Se caen Facebook e Instagram en varias partes del mundo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este 25 de febrero del 2021, usuarios de redes sociales reportaron la caída de Facebook Messenger e Instagram, en varias partes del mundo.

La plataforma Downdetector, en Twitter, confirmó la falla en ambas aplicaciones desde la mañana de este jueves.

Ante los problemas en Facebook Messenger e Instagram, plataformas propiedad de Facebook, las quejas no se hicieron esperar.

Antes de la caída de sus dos plataformas, Facebook Inc lanzó una campaña para explicar a los usuarios cómo las pequeñas empresas dependen de la publicidad personalizada, antes de los próximos planes de Apple Inc para instar a los usuarios de iPhone a permitir que las aplicaciones utilicen sus datos para publicidad.

Con el nombre “Las buenas ideas merecen ser descubiertas”, la campaña destaca a varios anunciantes que han hecho crecer su negocio en Facebook e Instagram, como la marca de moda House of Takura, con sede en Houston. Un comercial se transmitirá por televisión, incluso durante los Globos de Oro de este domingo, informó Facebook.

Esta campaña se produce luego de que Facebook, que se enfrenta a varias demandas antimonopolio en Estados Unidos, acusara a Apple de comportamiento anticompetitivo al utilizar su control de la App Store para limitar la recopilación de datos de los usuarios de otras aplicaciones por parte de los desarrolladores.

Facebook genera ingresos a partir de anuncios e impuestos a empresas que utilizan una función que permite a los clientes comprar directamente en Facebook e Instagram. Facebook dice que seguirá eximiendo de estas tarifas hasta junio.

El gigante de las redes sociales dijo que lanzará por Instagram y Facebook la etiqueta “DeserveToBeFound” para permitir que las pequeñas empresas compartan y publiciten sus ofertas en distintas plataformas.

Simplificará su Ad Manager, una herramienta de autoservicio que permite a las marcas comprar y crear anuncios de Facebook, para que sean más fáciles de usar para las pequeñas empresas.

La fundadora de House of Takura, Annette Njau, dice que los anuncios personalizados han sido esenciales para expandir su marca, que vende pequeñas carteras en África. Ella dijo que el 85% de sus ventas provienen de Facebook.

Señaló que tenía sus páginas de Facebook e Instagram antes de tener un sitio web, ya que el gusta poder responder preguntas (de los clientes).

