Se reunirán ‘virtualmente’ Secretario de Estado de EU y Marcelo Ebrard

El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, ‘visitará’ de forma virtual México y Canadá, este viernes, así lo informó en su cuenta de Twitter.

Las visitas tienen como objetivo demostrar las relaciones bilaterales de Estados Unidos con ambos países.

Los temas que se tratarán serán la pandemia de covid-19, la seguridad regional y el cambio climático.

“Juntos podemos lograr grandes avances”, afirmó.

La junta que el secretario de Estado tenga en el caso de México, será con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

