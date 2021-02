Tras perder sus ahorros en el banco decide quitarse la vida

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre de 63 años de nombre Gerardo Morfín Arrieta, decidió quitarse la vida atándose con una soga después de perder su cuenta de ahorro en Banco Azteca con un millón 10 pesos.

El hombre de la tercera edad, vivía en el Estado de México y su cuerpo fue hallado con una cartulina que explicaba los motivos, dentro de su casa en la calle Asunción en Huehuetoca.

El mensaje explica que los estados de cuenta originales, junto con los movimientos los dejo guardados.

Debido a la pandemia, no pudo llevar su caso a un juez, y no fue atendido en las oficinas de juzgados, además que no le contestaban el teléfono, al no saber usar las nuevas tecnologías, no pudo hacer su denuncia por vía internet.

Señaló que habló con un hombre que era subgerente de la sucursal bancaria y que no le daba razones, en el texto dejó el nombre del responsable.

Como no tenía dinero para sus medicinas o un doctor, decidió acabar con su sufrimiento, ya que tampoco contaba con una familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentra investigando el caso.

Con información de: posta.com

