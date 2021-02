Arroja sus hijos de un tercer piso para salvarlos de incendio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Para salvar a sus hijos una madre en Estambul tomó la dura decisión de arrojarlos desde la ventana de su apartamento durante un incendio.

Desde la ventana, arrojó uno a uno a los pequeños, donde los vecinos se habían reunido para ayudar a salvarlos con una sábana.

Por fortuna todos los niños aterrizaron sin problemas sobre la manta, aunque uno de ellos se lastimó el tobillo al golpear un toldo de una tienda en la planta baja.

El hecho heroico de la madre quedó grabado en video, donde se escuchan los gritos de la gente y los niños.

Un testigo dijo a medios locales que primero se vio el humo negro salir de la ventana y después se escucharon los gritos de los niños

“Los niños empezaron a gritar desde las ventanas y entonces decidimos abrir las mantas, una mujer arrojó a los cuatro niños desde arriba y nosotros los atrapamos con las mantas”, explicó.

Las autoridades informaron que los cuatro niños se encuentran en buenas condiciones.

La madre fue llevada a un hospital y tras una revisión fue dada de alta.

El incendio fue provocado por un corto circuito y fue apagado por elementos de bomberos. Los equipos de rescate también salvaron a otros dos niños y dos adultos mayores.

El edificio de cinco pisos se encuentra en el distrito de Esenler, en Estambul, Turquía.

