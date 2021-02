Autorizan retorno de residentes médicos; ignoran si los vacunarán

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Los médicos internos o pasantes de medicina y otras carreras afines, recibieron este miércoles el aviso sobre la autorización por parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud, para retornar el próximo uno de marzo a las unidades de salud estatales, tras 45 días de que fueron retirados.

Sin embargo entre los padres de familia de estos estudiantes en todo el estado, prevalece la incertidumbre debido a que en la mayor parte de las unidades de salud estatales, sino es que en todas, no han sido vacunados ninguno de los estudiantes y nada se dice al respecto.

Asimismo señalan en mensajes enviados a las redes sociales de El Diario, que desconocen si recibirán o no la vacuna y en qué fecha, toda vez que en el oficio se precisa que sólo retornarán quienes hayan sido vacunados, también se hace mención que aquellos que no estén vacunados volverán tres semanas después de ser vacunados.

«Hasta ahorita sabemos que solamente en el Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata de Victoria, han vacunado a todos los residentes y desconocemos por qué en los demás no y me refiero concretamente al Hospital Civil de Victoria, donde los casi 70 residentes no han sido vacunados», añade uno de los quejosos.

Los padres de familia exponen que sus hijos tuvieron conocimiento que el 24 de febrero se emitió la autorización, por parte de la Subsecretaría de Calidad y Atención Médica Especializada de la SST, para que los estudiantes que estaban haciendo su residencia pueden retornar a los hospitales que fueron asignados.

Sin embargo señalan que en el documento dirigido a las universidades públicas y privadas del estado no se precisa si serán vacunados y en qué fecha, para evitar que corren riesgos de contagiarse de covid-19.

Mencionaron que en el oficio sólo se da a conocer que por recomendación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, a partir del día uno de marzo del presente año, reanudarán actividades los médicos internos.

Asimismo precisa que esto incluye a los pasantes de medicina, de enfermería, de odontología y de carreras afines, sin embargo los padres de familia refieren en el documento se subraya, que solamente podrán integrarse aquellos que hayan recibido la vacuna anti covid-19.

Mientras que el resto del personal en formación que no esté vacunado se reincorporará tres semanas posteriores a su vacunación, es en este sentido que los padres de familia manifiestan su confusión debido a que no les han informado si van a vacunar o no a sus hijos, ya que precisamente el no contar con la vacuna fue lo que ocasionó que fueran retirados desde el pasado 16 de enero.

Finalmente manifestaron que están a la espera y alguna comunicación por parte de sus escuelas a las que asisten sus hijos o de las autoridades sanitarias, «consideramos que nos deben informar ya que tenemos conocimiento que solamente en el Hospital General de Victoria los residentes fueron incluidos entre el personal que recibieron ya la primera y algunos la segunda dosis, no entendemos por qué en otros hospitales no se hizo lo mismo y ahora los llaman con el riesgo que corren al no haber sido vacunados».