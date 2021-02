Promete espectáculo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (Notimex)

El regreso del mexicano “Canelo” Álvarez a Miami contra el turno Avni Yildirim promete ser un combate espectacular.

A pesar de estar arriba en las apuestas hasta 30-1 en la pelea por el título Supermediano del Consejo Mundial y Asociación Mundial de Boxeo, “Canelo” Álvarez no se confía e insistió en que su objetivo principal es seguir haciendo historia.

«Sé que es un peleador fuerte con muchas ganas de ganar», declaró ‘Canelo’ en conferencia de prensa. «Yo vengo con la misma mentalidad de siempre, ganar, hacer mi trabajo y a seguir haciendo historia».

“Canelo” insistió, también, que desea mantenerse activo peleando cuatro veces en el 2021, cifra que no alcanza desde hace una década.

«Me encanta estar activo me encanta lo que hago, me encanta estar en el gimnasio», sentenció Álvarez. «Pelear para mí, pues es mi vida, no y espero que todo salga bien, obviamente iremos pelea tras pelea, pero espero y se puedan concretar esas cuatro peleas (en el año)».

“Canelo” viene de vencer por amplia decisión unánime (119-109, 119-109 y 117-111) a Callum Smith apenas el 19 de diciembre pasado en el Alamodome de San Antonio, Texas, para ganar los cetros Supermediano de la Asociación Mundial y Consejo Mundial de Boxeo.

«Me siento muy contento de estar aquí en Miami y en el estadio de los Dolphins, espero que sea la primera de muchas (peleas en este escenario)». Para mí no existe nada más que esta pelea del sábado y después de eso, pues ya veremos», finalizó “Canelo” en su participación previa al combate que se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami y será transmitido por ESPN Knockout.

Por su parte, Yildirim agradeció la oportunidad de enfrentar al “Canelo” y repitió que es su momento.

«Feliz de estar aquí, en primer lugar. Estar aquí es una fortuna, es una noche muy importante para mí, para mi país. Es una gran oportunidad», señaló Yildirim. «Canelo es un gran campeón, pero el sábado es mi momento».