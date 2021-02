“Me tiró 100 pesos en la cara tras abusar de mí”: víctima de Félix Salgado

Tras las acusaciones de abuso sexual, Félix Salgado Macedonio se quedó sin la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero… al menos hasta que se reponga el proceso de selección y se valore su perfil, así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, que calificó de «improcedentes e infundados» los señalamientos contra el senador con licencia.

El senador con licencia ha sido acusado por varias mujeres de abusar sexualmente de ellas.

Una de las víctimas es Basilia Castañeda, quien aseguró que el político la agredió cuando tenía 17 años, quien mencionó que no lo denunció en ese entonces, debido a que cuando acudió al Ministerio Público, le dijeron que no lo denunciara porque era un hombre muy poderoso.

La mujer dijo que después de violarla, Macedonio le tiró en la cara 100 pesos y que, desde los hechos, no ha borrado esos momentos de su cabeza.

“Era una niña, una jovencita, mucha fuerza ante un hombre tan monstruoso que yo así le llamo, el me viola, después de que termina de la violación, se levanta el pantalón, busca su cartera y busca 100 pesos y me los tira en la cara, esos 100 pesos fueron lo peor, los tomé porque necesitaba para regresar a mi casa, así como me escucha, ha sido todo el tiempo, no ha pasado un día que no borre eso de mi mente”, declaró.

Otra de las víctimas, señaló que fue agredida sexualmente por Salgado Macedonio en al menos tres ocasiones cuando trabajaba para él durante el 2016, año en el que él dirigía un periódico en Acapulco.

Sin embargo, el expediente fue “enterrado”, a pesar de que la denunciante ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017 y presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual.