Mujer exhibe a ex pareja que se queja de darle dinero para sus hijas

A través de redes sociales, una usuaria compartió la captura de pantalla de una conversación entre una mujer y su ex pareja.

En la imagen, se observan las quejas del sujeto por dar 800 pesos a la semana para la manutención de sus hijas. ‘Pues si me quitas el 30 por ciento de mi salario con la demanda que metiste. ¿No tienes llenadera o qué? Los 300 pesos que te daba a la semana, está bien para las niñas. Ellas no comen mucho. Ahora tengo que dar 800 semanales’, escribió.

Al respecto, la madre de las menores señaló: ‘¿Cómo que no comen? Ahora resulta, con lo que tú me dabas no me alcanzaba para nada’.

‘Lo que pasa es que quieres que yo te mantenga para que tú andes con tu nueva pareja mientras yo tengo que trabajar 12 horas para solventar mis gastos’, respondió el sujeto.

Al respecto, la mujer puntualizó: ‘¿Y cuándo yo trabajaba más de 24 horas para mantener a las niñas? Que te pedía dinero y sólo me dabas 300 pesos cada que te acordabas, no te importaba, ¿verdad?’,

‘Qué egoísta eres en serio. No te importa que no tenga vida’, concluyó el padre de las menores.