Busca municipio habilitar más fosas en panteones

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

El Ayuntamiento de esta Capital solicitará a los panteones privados el diez por ciento de sus espacios para habilitar más fosas debido a la saturación que presentan los panteones municipales, reveló la regidora Karleny Miroslava Perales Escalante.

La también Presidenta de la Comisión de Panteones en el Cabildo local, manifestó que aun cuando la Directora de Desarrollo Urbano de Victoria no lo ha notificado de manera oficial, ella tiene conocimiento que se está realizando dicha propuesta.

“Solo he escuchado, no he hablado con ella respecto al tema, pero sí supe que se tocó este tema”, comentó.

En el caso de los panteones locales, recordó que ya no hay espacios disponibles, por lo que se ha tenido que recurrir a los ejidos para poder seguir haciendo inhumaciones.

“Está bien que se solicite el diez por ciento, aquí el tema es buscar una solución, ya cuánto queda de la administración y son puras largas».

«Si eso se requiere se tiene que trabajar así”, reiteró.