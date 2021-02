Hallan 19 fosas clandestinas en Celaya, Guanajuato

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En la búsqueda de personas desaparecidas, integrantes de estos colectivos localizaron en la comunidad de El Sauz, en Celaya, Guanajuato, 19 fosas clandestinas.

Han sido localizadas, hasta el momento, 10 bolsas con presuntos restos humanos.

Luis Antonio Ayala, secretario de Gobierno de Guanajuato, informó que la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes.

Irma, una mujer que tiene desaparecido una persona, declaró que ya no supo de su familiar en 18 de abril del 2018 y ha sido desde entonces una pesadilla, una agonía ya que no lo han localizado; no han sabido nada de él.

Algunos colectivos reportaron que se han localizado en promedio más de 150 fosas clandestinas con 200 restos humanos en la entidad.

Marisol, líder del Colectivo Mariposas, señaló que todavía hay puntos en Irapuato y Celaya, Juventino Rosas, Villagrán en Jerécuaro y en Jaral del Progreso.

