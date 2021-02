Taquería victorense recluta a perrita como su ‘trabajadora’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La ‘Taquería Torres’ de Ciudad Victoria, Tamaulipas, acaparó la atención de las redes sociales luego de darse a conocer la historia de Lola, una perrita que desde que es la hora de abrir el negocio y hasta que cierra hasta altas horas de la noche acompaña a los trabajadores y clientes del lugar.

No todo ha sido bueno ya que su presencia no ha sido del agrado de todos y para evitar malos entendidos, la taquería aclaró a través de sus redes sociales que Lola no es una perrita callejera, sino que es una ‘trabajadora’ del lugar, la cual además está muy comprometida con su trabajo, pues es la primera en llegar y también la última en irse.

La ‘Taquería Torres’ señaló que Lola sí tiene un hogar, al tiempo que se disculpó con los clientes que pudieron sentirse incomodos con su presencia.

Acompañada de esta aclaración, la Taquería colocó una imagen de la perrita vestida con una playera rosa y varios hashtags en contra del maltrato animal.