Todos estamos a prueba: Pilar Gómez

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Nadie tiene un lugar asegurado dentro del organigrama municipal y quien no dé resultados se tiene que ir, advirtió la alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal.

“Es muy sencillo, quien no esté al nivel, quien no dé el kilo se va a ir”.

Y reiteró: «nadie tiene un lugar seguro aquí, ni siquiera yo, todos estamos a prueba”.

La Presidenta Municipal de Victoria refirió que todos los funcionarios están a prueba y simplemente si no están a la altura que la ciudadanía merece se van a tener que ir.

“Ni siquiera yo tengo un lugar seguro, hasta yo voy a estar a prueba y será en las urnas, si la gente ve que no hice bien las cosas no me va a dar la confianza, pero soy una persona de resultados, y en eso estamos trabajando”, comentó.

La alcaldesa manifestó que el reciente nombramiento de Gustavo Rivera Rodríguez como gerente de la Comapa se debe a que se necesita una persona con experiencia, pues a estas alturas de la administración no hay tiempo para una «curva de aprendizaje» y se requieren resultados.

«Si no los da, también podría irse», enfatizó.