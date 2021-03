Engañan a abuelitos que buscaban vacunarse

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández/ El Sol de Tampico.-

CIUDAD MADERO, Tam.- Un grupo de personas adultas fueron engañados presuntamente por personal de Bienestar para la aplicación de la vacuna anti Covid-19, y desde muy temprano acudieron a las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 109 en busca de apartar un lugar.

Uno de los abuelitos, Jesús Hernández, de 60 años, expresó que al acudir a los centros de vacunación en el municipio de Altamira, en busca de la aplicación de la dosis, fueron informados presuntamente por los Servidores de la Nación que el trámite se realizaría el día primero de marzo en las instalaciones del CETis 109 de Ciudad Madero.

«Una sierva de la nación, me dijo en Altamira que no me podía vacunar ahí pero que tuviera paciencia ya que el lunes primero de marzo llegarían las vacunas y ya vez fue otra mentira del gobierno», expresó.

Misma situación ocurrió con unas 50 personas quienes desde muy temprano llegaron al exterior de este plantel educativo, en donde les fueron informados que no se tenía programada ninguna actividad de parte del Gobierno Federal.

«Hace rato había unas 50 personas formadas» Indicó una de las abuelitas.