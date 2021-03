Miss mexicana ‘enojó’ a budistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (Agencias).- La concursante de belleza, Ángela Yuriar, una joven de 19 años que representará a México en el certamen The Miss Grand Internacional, se vio envuelta en una “polémica” luego de publicar una fotografía en sus redes sociales.

Todo sucedió debido a que durante su estadía en Bangkok, Tailandia, lugar donde se llevará a cabo el concurso de belleza el próximo 27 de marzo, la joven mexicana decidió tomarse unas fotos en bikini que indignaron a dicho país.

Resulta que la señorita Yuriar publicó dichas imágenes en su cuenta de Instagram; en una de ellas se ve a Ángela, portando un traje de baño dorado, junto a una estatua de Buda que se encontró dentro de un hotel.

Luego de la publicación, personas en Tailandia vieron el gesto como una falta de respeto a la imagen de Buda y la cultura del país. “Debido a su ignorancia de la cultura budista, usó un traje de baño y tomó fotos con la imagen de Buda, creando un escándalo sobre el decoro y la sensibilidad religiosa”, se indicó.

Cabe mencionar que grupos budistas en Internet a menudo dan a conocer lo mucho que les molesta o incomoda que los extranjeros utilicen la imagen de Buda como recuerdos o hasta decoración, ya sea a través de fotografías para redes sociales o a través de objetos como llaveros, ceniceros, etcétera.

Ante la polémica cultural, Ángela salió a pedir disculpas: “Quiero pedirles una disculpa. Yo desconocía que era algo malo. Nosotras fuimos a un hotel a la sesión de fotos, y el Buda estaba directamente atrás de la alberca, entonces me pareció perfecto, porque, como yo les he dicho, a mí me encanta conocer”.