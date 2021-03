Acusación a CDV es por un departamento: abogado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- En el expediente para solicitar el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, los señalamientos de estar vinculado al narcotráfico solamente están acompañados de notas periodísticas y la acusación central de la Fiscalía General de la República para el proceso de desafuero se refiere a la compra venta de un inmueble, operación lícita, de la cual además se pagaron los impuestos correspondientes, aseveró Alonso Aguilar Zinser abogado defensor del Ejecutivo estatal.

“La conducta concreta de los 42 millones de pesos, esa sí viene denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva en el noticiero “Por la Mañana”, Aguilar Zinser puntualizó: “Esa es la acusación que aparece en la solicitud de desafuero”.

“Quiero aclarar que vamos a acreditar oportunamente que sí se pagaron los impuestos y vamos a acreditar que ese dinero lo recibió el gobernador con motivo de la venta de un departamento que compró en el año de 2013 con su esposa en copropiedad y decidió venderlo en 2019, es un departamento en Santa Fé”, manifestó.

Además, dijo, respecto a la presunta comisión de otros delitos de índole federal, añadió: “para mí es muy importante esta precisión, que en este asunto no hay vinculación con el narcotráfico, y no hay vinculación con delincuencia organizada, no de bandas organizadas, no de bandas violentas, etcétera”.

Y recalcó: “este es un delito finalmente patrimonial, lo acreditaremos, lo vamos a acreditar”.

Al abundar en el tema del desafuero del Ejecutivo estatal por parte del

Congreso federal, Aguilar Zinser aclaró: “el efecto no es removerlo del cargo”.

“La declaración de procedencia tendrá el efecto de pasarlo a las legislaturas de los estados para que actúen conforme proceda”.

Si se recibe esa declaratoria de procedencia tendrá que convocarse al Congreso para que manifieste si homologa la solicitud del Congreso federal, es decir si está de acuerdo con la resolución del Congreso federal y debe homologarla, es decir hacerla suya”, manifestó para concluir.