Al menos hay voluntad

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Clemente Castro González.-

Es de esperar que las y los 32 mandatarios de las entidades federativas firmen el Acuerdo para la Democracia, que implica el compromiso de no meter mano en las elecciones que se llevarán a cabo en el presente año.

Hasta este lunes se dio cuenta de que 27 jefas y jefes del Ejecutivo habían dado su aval al documento que presentó el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Entre los que dieron su visto bueno se encuentra el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, lo que es una señal positiva para evitar prácticas añejas que atentan contra la voluntad popular y, por tanto, la democracia.

Ya es hora de que se ponga un alto a la muy criticable conducta de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de esmerarse en meter mano en los comicios para ganar, al costo que sea.

Se tiene que acabar con la degradación del ser humano, al lucrar con sus necesidades básicas mediante la entrega de dádivas a cambio del voto.

Y si ello es reprobable, más lo es que se permita que grupos el crimen organizado metan mano en las elecciones.

Esto es un fenómeno que se presenta en estados en los que hay presencia evidente de agrupaciones criminales, que no solo cobran piso, secuestran, extorsionan, venden droga y hacen de la migración un deleznable negocio, sino que, en donde se consideran dueños de las “plazas”, ponen a candidatos o al menos los apoyan, a la par que neutralizan, amenazan, privan de la libertad y hasta asesinan a contrarios.

No puede taparse el sol con un dedo y en Tamaulipas, sin que sea algo generalizado, hay indicios de que no está exento de llegar a tener “narcocandidatos”.

De ahí la trascendencia de cerrar la posibilidad de que pueda darse apoyo a criminales o aliados desde “padrinazgos” federales, estatales o municipales.

Lo que se menciona, y no es para nada descabellado, es que atrás de cada banda delictiva están autoridades y políticos, sin hacer menos a empresarios “mañosos”.

Quienes también deben aplicarse son los dirigentes de los partidos, a fin de evitar que sujetos con relaciones peligrosas o antecedentes penales se les “cuelen”. Ahí está el primer filtro.

Ni modo que los jerarcas que se dedican a la política ignoren el historial de sus militantes y de aquellos a los que les abren las puertas de sus institutos para que sean candidatos “externos”.

Bien que saben que hay lugares en los cuales no se mueve nada de lo sustantivo si no lo aprueban los denominados “señores de respeto”. Y eso no es “política ficción”, sino la realidad que se vive.

Confiamos en que el mencionado acuerdo sea serio y que no se trate solo buenas intenciones.

En otro escenario, tenemos que en el encuentro tradicional de los lunes, con trabajadores de la información y a pregunta expresa de los participantes, el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, se dijo puesto para la contienda que está por venir y en la que participará en calidad de candidato a la diputación federal.

Desde su punto de vista, es muy probable que en la contienda se dé la difamación y, en general, se opte por los golpes bajos, según lo que se observa previo al arranque de las campañas.

Aseguró que no caerá en provocaciones, pero que tampoco es dejado y sabrá responder a sus adversarios, si así se requiere. De hecho, se asumió listo para el debate desde el primer día en que inicie el proselitismo.

Es partidario de un pacto de civilidad entre contendientes, si se dan las condiciones, para evitar guerra sucia y sea una competencia de altura.

Por cierto, cuando se aludió al trabajo que desarrolla su esposa, ADRIANA HERRERA ZÁRATE, al frente del patronato del Sistema DIF local, subrayó que no se utiliza el término de primera dama, e igual se manejan sus apellidos por el respeto que merece la mujer.

Es un buen punto lo que precisó el munícipe, en tanto que, al margen de simulaciones, se atiende lo de la perspectiva de género.

Y ya que aludimos a la localidad fronteriza, les compartimos que este viernes ARTURO SANMIGUEL asumirá el cargo de presidente, dado que RIVAS solicitará licencia. El acto se dará en sesión del Cabildo en cumplimiento de la ley.

AL CIERRE

El gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, inauguró ayer en Victoria, la ampliación de las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4), para aumentar la capacidad de monitoreo y videovigilancia de 900 cámaras instaladas en la región centro de Tamaulipas.

+.-Aclaración: aún no hay fecha para el regreso a clases presenciales, pese a que en 20 municipios el semáforo está en verde.

La información, que no deja de salirse de la lógica, la dio la subsecretaria de Educación Básica, MAGDALENA MORENO ORTIZ.