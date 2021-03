Dulce María confirma distanciamiento con los RBD

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Dulce María decidió brindar su postura y aclarar la controversia que surgió luego de tomar la decisión de no participar en el reencuentro de RBD.

A pesar de que en primera instancia se dijo que declinó a la invitación debido a su embarazo, ahora ha trascendido que su relación con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann no quedó en los mejores términos.

Reiteró que justamente fue su embarazo y sobre todo su miedo a contagiarse de Covid-19 lo que la hizo decidirse por no participar con sus ex compañeros de agrupación.

Dulce también explicó que a pesar de que los temas de la banda ya se encuentran en plataformas digitales, a ellos como cantantes les toca muy poca ganancia.

«El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia», explicó Dulce en entrevista.

La cantante y actriz subrayó que no se arrepiente de no haber participado en el concierto en línea, sobre todo después de lo que le pasó a Anahí.

«Definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any –Anahí- se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería», comentó la artista.

Con información de: mty.telediario.mx