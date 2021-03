Malestar generalizado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

CAMBIO.- El comunicado que emitió ayer la Secretaría de Salud en torno al reporte diario sobre el estatus de la pandemia en la entidad, la dependencia omitió ya, quizás por congruencia o por vergüenza el trillado “quédate en casa” y el otro desgastado “respeta la sana distancia”. No le quedaba de otra. Y es que para que pueda regresar la credibilidad a las autoridades de esa Secretaría “va a llover”. La gente ya no se burla, al contrario, cada vez muestra más molestia por su incongruencia de sábado para domingo y de domingo para lunes.

MÚSICA.- Una de ellas es la de prohibir la música en vivo en los restaurantes. Y es que, de acuerdo con el último decreto correspondiente al 27 de febrero y con vigencia al 15 de marzo, señalan que no se permite que haya ese tipo de shows o atracciones en esos lugares. Y la población de descosió, ya no con memes, sino con comparativos entre un restaurante con unas 20 personas y un trovador o un trío amenizando las cenas, con las batucadas del domingo pasado en la calle. Insisto, con qué calidad moral impiden que los músicos busquen ganarse la vida y tener un dinero tocando desde una muy sanísima distancia para los comensales de un restaurante.

C-4.- En otros temas, El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró este lunes en la Capital del estado la ampliación de las instalaciones del Centro de Comando, Control Comunicaciones y Cómputo (C-4), para aumentar la capacidad de monitoreo y videovigilancia de 900 cámaras instaladas en la región centro de la entidad, de un total de cuatro mil 600 distribuidas en puntos estratégicos a lo largo de Tamaulipas.

SEIS.- En ese sentido, la entidad ya cuenta con seis subcentros del C-4 en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, El Mante y Tampico, desde los cuales se coordina la respuesta de las autoridades municipales, estatales y, en su caso, federales, para atender emergencias, prevenir la comisión de infracciones y delitos, mediante la operación y administración de la más alta tecnología.

TARDADOS.- En tanto, los de Morena siguen sin definir a sus candidatos a las alcaldías, diputaciones federales y diputaciones locales. Se están tardando tanto que los demás ya les llevan cierta ventaja. El asunto es que sus encuestas no les salen. Al final de cuentas será el dedo de Mario Delgado, impulsado por el consejo de Erasmo González, quienes determinen quiénes van y quiénes se quedan en casa para mejor ocasión. Los morenistas le siguen apostando a la popularidad del presidente López Obrador como su carta fuerte para contender en las campañas de este 2021. A eso le apuestan, y si bien no es una visión muy errada, tampoco les garantiza el triunfo. Deben saber que las elecciones no solo se ganan con un discurso enviado desde Palacio Nacional; hay que trabajar en territorio y son pocos los aspirantes morenistas que lo han hecho. En fin, allá ellos.

EN CINCO PALABRAS.- Para el baile van todos.

PUNTO FINAL.- “Candidato no hay camino, se consigue con los votos al andar. Candidato no hay camino, se da con la campaña al andar”: Cirilo.

