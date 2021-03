Mexicanas en los Globos de Oro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1, Agencias.-

El domingo se celebró la ceremonia 78 de los Globos de Oro, los cuales año con año premian a lo mejor del cine y la tv, teniendo en esta edición un fuerte espacio para las producciones de streaming.

Y aunque debido a la emergencia sanitaria no se pudo llevar a cabo la ceremonia como en otras ocasiones, eso no fue motivo para que las estrellas se apagaran en medio de esta temporada de premios. La presencia de talentosas mexicanas no pudo faltar.

La protagonista de “ROMA”, de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio participó en un programa especial a propósito de esta edición de los galardones, considerados una de las antesalas de los Oscar. La actriz, luciendo un vestido rosa y una falda azul, que dividieron opiniones en las redes sociales.

La actriz Salma Hayek también estuvo presente en la edición 78 de los Globos de Oro como una de las estrellas que anunció a unos ganadores de la noche. Junto a Laura Pausini, Sarah Hyland y Rosamund Pike, fue una de las actrices que lució un vestido rojo; la mexicana portó un look muy sofisticado y elegante.

Quien también compartió en redes sociales que se alistaba para la premiación a lo mejor del cine y la tv fue Eiza González quien a través de sus historias e incluso de una publicación en Instagram dio muestra del elegante vestido negro con el que formaría parte de los Globos de Oro.