‘Mich’ Franco trae de regreso lo retro

Valeria Maldonado Peña.-

La cantautora mexicana Michelle Franco tiene listas varias canciones con las que mostrará su estilo, estos temas forman parte del que será su primer EP llamado “Retro”. Este álbum constará de cinco canciones que lanzará durante el año y el primer sencillo que la abandera es “Amor retro” que salió en diferentes plataformas hace más de una semana.

Justo sobre esta canción retro-futurista la misma “Mich” nos platicó: “Amor Retro fue inspirado en mi amor hacía México, a la música latina y hacía estos sonidos de antes como el boleto, el danzón de hecho en una parte de la canción incluyo Nereidas que es un danzón muy característico”.

“Al mismo tiempo, ‘Amor Retro’ nace de esta nostalgia del amor como se vivía antes cuando se regalaban flores y cartas, cuando se quería bonito que no digo que ahora no lo sea porque el amor evoluciona, pero creo que sí es importante retomar esta cosa de los detalles y de demostrar al otro que lo quieres, sobre todo del compromiso que es el amor”, agregó.

Sobre qué llevó a esta compositora de 23 años a usar la temática “retro” para su música e imagen visual explicó que la idea llegó a ella luego de ver dicha palabra pintada en una pared “y me transmití a ese concepto, me llamó, algo en mi alma me dijo que tenía que tomar esa palabra y escribir una canción; cuando empecé con las primeras letras me empecé a imaginar toda la estética del concepto”.

Con un estilo reto-futurista, Michelle Franco quiere demostrar que “lo retro está de moda y que no significa que sea aburrido sino al contrario, puede ser algo muy fresco e innovador que incluso es una tendencia que ahorita están tomando muchos artistas como Dua Lipa o Miley Cyrus, pero en cuestión a lo latino quise jalarme a esa parte”.

Es con “Amor Retro” que se inicia un proyecto conformado por un total de cinco canciones que fueron escritas por ella misma y producidas por Yunuen Vivero, quien ha ganado varios Grammys y trabajado con grandes artistas como la cantante mexicana Natalia Lafourcade, por mencionar algunos. El EP completo saldrá a la venta en diciembre en formato digital, aunque se verá la posibilidad de lanzar algunas versiones en vinilo, así como en CD.

Quien fue concursante de “La Voz” indicó que a través de sus redes sociales oficiales se estará dando información sobre un concierto acústico que planea realizar en el mes de mayo, esto con la finalidad de promocionar su disco. En este encuentro virtual, Franco cantará temas con los que participó en dicho reality así como otros de su autoría.

Sobre Michelle Franco

Incursionó en la música desde muy joven, escribiendo canciones, cantando y explorando diferentes estilos y géneros musicales, hasta crear su propio sonido; lo define como fresco y versátil, su principal característica es la creatividad en su imagen, su música y sus conceptos audiovisuales.

Es egresada de la carrera de Teatro Musical en Proart, está certificada en canto y composición en Canada Music Academy en Canadá; preparada en canto, baile, actuación y certificada en locución por la Asociación Nacional de Locutores de México.

Su primer sencillo fue “La niña bien (que se porta mal)” lanzado en 2018; recientemente (2020) participó en el programa de TV Azteca “Todos quieren fama” en donde ocupó uno de los tres primeros lugares en la semana de los ganadores, obteniendo una gran respuesta del público.

Rede sociales

FB: Michelle Franco

IG: @michellefrancooficial

Twitter: @mich_cantante

YT: Michelle Franco Oficial