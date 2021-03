Mississippi levanta restricciones a comercios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, anunció que levantará la orden sobre el uso de mascarillas y permitirá que los comercios operen a partir de mañana a toda su capacidad, al señalar que el número de hospitalizaciones y el número de casos han disminuido.

«A partir de mañana, levantaremos todos los mandatos de máscaras de nuestro condado y las empresas podrán operar a plena capacidad sin reglas impuestas por el estado. Nuestras hospitalizaciones y el número de casos se han desplomado y la vacuna se está distribuyendo rápidamente. ¡Es hora!», publicó en Twitter.

«Necesitamos reconocer que ninguna de estas órdenes, en ningún estado, no tiene precedentes. Tienen que terminar lo antes posible. Este es ese momento para Mississippi», indicó en otro tuit.

El anuncio del mandatario estatal se suma al del gobernador de Texas, Greg Abbot, quien esta tarde informó que permitirá la reapetura de todo al 100%.

