Quien cubriría licencia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Todo parece indicar que la Fiscalía General de la República no dará su brazo a torcer y por tanto, dará seguimiento puntual a la solicitud de desafuero del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, presentada a la Comisión Instructora de la Cámara de diputados federales. Conforme se observa el escenario, habría que adelantar algunas circunstancias que pudieran darse en las próximas semanas o meses, en las que no está descartada la posibilidad de que el mandatario tamaulipeco pudiera solicitar licencia, para entonces sí, hacer frente a las acusaciones de que es objeto por parte de la FGR. Desde luego que lo anterior implicaría un riesgo para GARCÍA CABEZA DE VACA porque sabe que no se puede confiar ni en el Gobierno de la República, la Fiscalía e incluso, de la Cámara de Diputados federales, donde la mayoría de legisladores emanan de Movimiento de Regeneración Nacional. Si bien el Gobernador estaría en la mejor disposición de hacer frente y defenderse de las acusaciones de la GFR, desligándose del cargo, con toda seguridad se mantendrá en el hasta en tanto no se defina su eventual desafuero. De concretarse la licencia, el que asumiría el cargo de gobernador interino de Tamaulipas sería el secretario general CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS. Sin embargo, también podría ser objeto de señalamientos por parte del Gobierno federal y por ende, de la Fiscalía General de la República. De hecho, hay por ahí algunas acusaciones que se han ventilado en contra de VERÁSTEGUI OSTOS y difundidas en medios de comunicación del norte del país. Asumiendo el cargo, en un hipotético caso, vendría una nueva embestida pero ahora en contra del Secretario General. Por tanto, la persona que en un momento dado podría asumir por lo que resta de la administración estatal el cargo, sería el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local GERARDO PEÑA FLORES. Desde luego que son temas cambiantes, aunque apegados a una realidad que dependerá de tiempos y circunstancias. De antemano, habrá que destacar el respaldo que recibió el mandatario tamaulipeco el pasado domingo, que si se pudiera comparar con la afluencia hacia las festividades como la ceremonia del Grito de la Independencia de México, fue mucho mejor este último. Por cierto entramos al mes de marzo, periodo en el que conforme al 2020, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA podría presentar su informe anual de actividades al frente de la administración estatal. Sin restarle importancia a la solicitud de desafuero por la FGR, el Gobernador va y viene haciendo entrega de obras que se han estado realizando, entre éstas, las realizadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública en la Capital del Estado. De la presentación de su informe de actividades, el quinto en la cuenta, habría que esperar fecha y lugar para definir. De antemano, de continuar esta confrontación, sería la tribuna ideal de GARCÍA CABEZA DE VACA para demostrar, como él mismo lo dice, de qué están hechos los tamaulipecos. En fin.

