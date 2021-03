Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Luego me imaginé al gatito, dando vueltas alrededor del árbol; o la viejita reclamando su “…dijeron que a todas”, de los celebérrimos chistes populares. Cándido Figueroa.

En una de tantas ocasiones en que te topas con la noticia de manera inesperada, iba en mi vehículo, cuando vi una aglomeración de gente afuera de la Casa Tamaulipas, residencia oficial del Gobernador del Estado.

Para pronto me apeé y empecé a levantar datos. En esas andaba de registrar las inscripciones de las pancartas, cuando me percaté que había una persona pasando lista, de manera indiscriminada, incluidos algunos que como yo, aparentemente no estaban ahí para manifestarse.

Eso creí yo y hasta algo se me revolvió en el estómago, cuando me di cuenta que tenían todos los nombres, menos el mío, pero no reclamé, en espera de saber luego el motivo… Pronto lo supe.

Todos menos yo, de quienes estábamos ahí, cobraban en alguna nómina pagada por quienes los envió a manifestarse en contra de la fuerza pública, para que la seguridad y la justicia dejaran de hacer su chamba.

Cuando entendí la escena me salí de ahí escurridito y nadie me reclamó ni me extrañó.

En Sinaloa, hubo un despliegue de estructura y capacidad de fuego, para en medio de la coyuntura, impedir a la autoridad se llevara al Chapito.

Después de aquella escena, la institución no ha encontrado el espacio para desplegar un operativo con total garantía de éxito “para asegurar el objetivo” y del otro extremo de la balanza, igual se han diseñado estrategias para evadir la captura.

Medir fuerzas no es privativo de algún tiempo o espacio en específico.

Ayer la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo anunció la obtención de órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit ROBERTO SANDOVAL y su hija LIDY.

Calificó el hecho “de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas del Estado”, amén de las pruebas que dice tener, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en el extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO anduvo en Campeche, dando seguimiento a otras investigaciones que implican, de entrada, “operaciones financieras inusuales por más de cinco mil 600 millones de pesos” de la presente administración estatal.

Mañana, también, está emplazado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso del exgobernador de Aguascalientes, ARMANDO REYNOSO. Revisarán el expediente que se le sigue por peculado.

El exgobernador panista hasta el 2010, quien ya estuvo antes en la cárcel, por otro proceso de defraudación fiscal, ha buscado el amparo de la justicia federal en este otro proceso; ya la Primera sala lo desecho y mañana la Sala Superior dirá la última palabra.

Para el caso de Tamaulipas, en La Mañanera de ayer, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sugirió desconocerlo y por el bien propio, como de los presuntos implicados, consideró que la Cámara de Diputados debe hacer público el expediente.

Así podrán despejarse las dudas sobre acusaciones y pruebas, y los ciudadanos podrán reconocer, si en efecto se tratan de injurias y difamaciones, así como en su caso -no lo dijo pero se sobreentiende-, sí es él desde la Presidencia, que se induce la persecución política reclamada.

Ayer fueron los diputados locales panistas de las diferentes entidades del país quienes se declararon en apoyo al Gobernador tamaulipeco, en suma a las demás muestras de respaldo que ha estado recibiendo.

De los gobernadores de Chihuahua, Querétaro y Jalisco no, pero de los de Michoacán y Coahuila sí, quienes en corto dicen que si después ellos siguen en los objetivos de la FGR, es por las muestras de solidaridad, no por otra cosa.

No faltó quien se puso a criticar al dirigente estatal priista, EDGARDO MELHEM SALINAS, cuando vía boletín difundió que parecían más argumentos políticos, que jurídicos, los que ha enderezado la Fiscalía Federal contra el Gobernador de Tamaulipas.

No obstante, quienes leyeron hasta el final el comunicado, se dieron cuenta que su demanda en realidad fue en adhesión a la que temprano había expresado el presidente AMLO: que se hagan públicas las pruebas entregadas a la Comisión Instructora del Congreso.

En la Cámara local hoy hay sesión plenaria, pero hasta ayer, no se había confirmado que el diputado presidente, GERARDO PEÑA FLORES, fuera a pedir licencia a su encargo legislativo.

En general, los diputados no están obligados a dejar el escaño para irse a hacer campaña, pero en el caso de quienes presiden los órganos de gobierno de las legislaturas, por tener acceso al manejo de recursos públicos, se supone sí deben retirarse como los demás funcionarios públicos.

La ley establece un plazo de 90 días antes de la elección para dejar los cargos públicos, lo cual se cumple precisamente el próximo fin de semana.

Aunque hay quien asegura que ABEL GÁMEZ dejó la alcaldía de Soto la Marina, porque está citado a declarar por la Fiscalía General de la República, respecto de los ranchos del Gobernador que administra y no ha faltado quien dice que “ya anda huyendo”, en la alcaldía lo que se afirma es que pidió licencia para irse a la campaña por la reelección.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR ayer se despidió, temporalmente, de los Lunes de Informe, que a lo largo de cuatro años y medio ha encabezado, porque, anunció, el viernes meterá su licencia al cargo ante el cabildo.

En su caso, va de candidato del PAN a la diputación local por uno de los distritos que tiene por cabecera su municipio y es quien más aventajado aparece en las encuestas, respecto de sus pares.

Se despidió como ha sido su costumbre, dando cuenta de obras, acciones sociales y políticas públicas de vanguardia, que son ejemplo nacional, a favor de sus gobernados.

Por lo pronto anunció que en homenaje a los maestros, como no podrán hacerles la fiesta que siempre les ofrecen en su día, este año su administración, les rifará un auto nuevo de paquete, cero millas, el 14 de mayo, abriendo en el acto los registros y asignación de números.

Del programa de becas municipales dijo que 500 de las siete mil tarjetas para el depósito, no fueron recogidas y estas serán reasignadas a otros aspirantes; anunció las actividades con las que este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer y dio cuenta de las obras, que ha estado entregando y supervisando en su avance, en lo que continuará esta semana, antes de dejar el cargo para irse a la campaña.

Las calles, bulevares, puentes, centros de la mujer, las escuelas -que construye y subveciona el municipio-, los equipamientos a centros educativos, el parque acuático en el megaparque, una larga lista que permanentemente se está actualizando.

Solo del “peso a peso” que tenían acordado con el Gobernador, por 40 millones de pesos, se subió a 80, la aportación local y 120 del Estado.

Acá si se entiende lo que quiere decir “obras son amores… no buenas razones”.