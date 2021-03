AMLO pide marcha pacífica a mujeres por 8 de marzo

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

A cinco días de la conmemoración del Día de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó realizar marchas pacíficas y no dañar establecimientos comerciales, monumentos públicos y que no se agreda a otras personas.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, explicó que en México no habrá ningún tipo de restricción para las movilizaciones como está ocurriendo en otras ciudades del mundo, en específico ejemplificó con Madrid, España, en donde se está limitando el número de participantes.

«La única cosa es que las manifestaciones sean pacíficas porque también si hay violencia es una contradicción, cómo se lucha contra la violencia y se manifiestan de manera violenta. Eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y a todas las mujeres, no hay prohibición. Nada más por recomendación que sean pacíficas, que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas», dijo.

López Obrador pidió a las mujeres que se van a movilizar a que tengan cuidado de no dañarse durante las manifestaciones porque en otras manifestaciones han tirado bombas que han afectado a quienes están protestando legítimamente.

«Entonces que se cuiden y a corear y a gritar con todo y con libertad, pero sin violencia. Es una recomendación, cada quien debe ser responsable de sus actos», abundó.

El Presidente aprovechó para responder a las publicaciones del periódico El País, el cual aseguró lo acusa de estar en contra de las mujeres.

«Están diciendo que estamos contra las mujeres queriéndonos encasillar etiquetar que estamos contra el movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia. Les recuerdo a los de El País que allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el día de las mujeres y no pueden salir a la calle más de 500 aquí no, aquí hay libertades plenas», apuntó.

Con información de: milenio.com