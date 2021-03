Conoce a la nueva generación ‘Rebelde’

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (Agencias)

La noticia sobre una nueva versión de la telenovela mexicana “Rebelde”, que a su vez fue una versión de una producción originalmente argentina, causó la emoción de millones de mexicanos que crecieron con dicha historia.

Será la plataforma de Netflix la encargada de mostrar al mundo una nueva generación de “rebeldes” y aunque será hasta el 2022 cuando podamos ver esta serie, ya sabemos quiénes serán los nuevos talentos que participarán en dicha producción.

Los nombres fueron a dados a conocer el pasado lunes a través de un mensaje que publicó dicha plataforma de streaming, por eso hemos decidido presentarte mejor a cada uno de los futuros alumnos de la “Elite Way School”.

Azul Guaita

Es una actriz mexicana (sus papás son argentinos) de telenovelas de 20 años, formó parte de la popular telenovela juvenil “Clase 406” cuando apenas era una bebé. En el 2018 actuó en la segunda y tercera temporada de la telenovela “Mi Marido Tiene Familia” y en el 2019 comenzó a actuar en la telenovela “Soltero con Hijas”. En su página de Instagram tiene 608 mil seguidores.

Sergio Mayer Mori

Sus apellidos ya dan una pista sobre él, este joven actor es hijo del ahora diputado Sergio Mayer y la famosa actriz Bárbara Mori. Con 23 años ya ha participado en diversos proyectos tanto para televisión como para cine, también es padre de una pequeña llamada Mila Mayer Subtil a quien progresó con la modelo brasileña Natália Subtil. El joven tiene 457 mil seguidores en Instagram.

Andrea Chaparro

Ella es una talentosa joven artista mexicana. Se graduó de CEA en 2015. Trabajó con OCESA en la producción de “Mary Poppins” y participó en “The Voice Kids México”. Esta será su primera participación dentro de un proyecto actoral, fuera del teatro, y como probablemente ya estabas pensando, sí, es la hija mayor del famoso comediante Omar Chaparro. Andrea tiene poco más de 118 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Jerónimo Cantillo

Actor conocido por su papel de Kaleth Morales en la popular telenovela “Los Morales”. Ha sido nominado para dos premios TVyNovelas y para un premio Kids’ Choice, es originario de Colombia y tiene 26 años. Su padre fue asesinado cuando él tenía un año. Tiene 657 mil seguidores en Instagram.

Franco Masini

Es un actor y cantante argentino. Se formó en teatro en la Academia Timbre 4 y en ETBA (Escuela de Teatro de Buenos Aires); también recibió clases de guitarra, saxofón y coro. Se hizo conocido por interpretar el papel de Pedro Correa en la telenovela “Esperanza mía”. Lo siguen 1.7 millones de personas en Instagram.

Lizeth Selene

Esta joven de 21 años es una cantante nacida en Acapulco. Fue a penas en el 2020 cuando saltó a la escena musical y aunque no ha realizado trabajos de actuación (a excepción de sus videos musicales) su talento musical fue lo que la puso dentro de este proyecto. En Instagram está cerca de los 40 mil seguidores.

Alejandro Puente

Es un actor, escritor y director de cortometrajes mexicano; mejor conocido en su país natal por su papel de Todd Anderson en la adaptación teatral mexicana de “La sociedad de los poetas muertos”, también participó en la serie “El Club” de Netflix. En Instagram lo siguen 156 mil personas.

Giovanna Grigio

Ella es una actriz brasileña de 23 años; es famosa por su papel de Mili en la telenovela brasilera “Chiquititas”. También se destaca por su trabajo como presentadora de televisión en los programas “Band Kids” y “Best of Brazil”. Además, en 2013 y el 2014 ganó el Premio Best of NaTelinha Year. Tiene seis millones de seguidores en Instagram.