Emilio Fernando Alonso vuelve a la TV

Emilio Fernando Alonso, ícono de la narración y el periodismo deportivo, vuelve a la TV abierta y estará relatando el juego entre Pumas y Santos del próximo jueves por la Fecha 9 de la Liga MX.

Fernando Alonso llegará a Televisa, luego de estar varios años en ESPN, narrando futbol y beisbol.

Don Emilio está de vuelta en cadena nacional, tras su legado durante más de 18 años en televisión Azteca, donde fue mentor de varios personajes como Christian Martinoli o Adan Vega Barajas.

Más allá de su inconfundible voz, también es recordado por jugarse la vida, luego de un derrame cerebral que le dio en una cena en el año del 2005, situación que trabó su carrera y le dejó varias secuelas motrices y físicas.

«Estaba con mi novia, ella fue la que se dio cuenta de lo que me estaba pasando, porque yo me sentía bien, estábamos en una reunión con amigas de ella que me querían conocer, cuando ya éramos novios, y ella comenzó a darse cuenta de lo que me estaba pasando, que estaba presentando síntomas de un derrame cerebral”, comentó.

A pesar de ello, no se retiró y aunque tardó en volver a la TV, lo hizo por la puerta grande. También ha narrado clavados, Voleibol, basquetbol y otras disciplinas en Juegos Olímpicos, tanto para TV Azteca como para ESPN.

Con información de: mediotiempo.com