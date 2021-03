Lupita Jones es candidata para la gubernatura de Baja California

Sobre las críticas que ha recibido por ser ex Miss Universo, Lupita Jones expresó que es una mujer que siempre busca crecimiento y que a lo largo de su carrera ha buscado el desarrollo de las mujeres. Externó que se siente capaz de liderar la entidad.

«Me siento capaz de hacerlo, sé que hay comentarios de ‘ella es una Miss Universo qué va a hacer’, yo fui Mis Universo hace 30 años y no me quedé ahí. Soy una mujer que ha seguido creciendo, que ha evolucionado que me ha tocado ocupar puestos de decisiones, me considero una persona que ha tratado de construir constantemente plataformas de desarrollo para las mujeres, con una formación integral», expresó.