Sacude a Grecia sismo de magnitud 6.3

Un temblor de 6,3 grados de intensidad sacudió la ciudad griega de Larissa (centro), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Medios locales reportaron que la gente se reunió, temerosa, en las calles de la ciudad durante el sismo.

En el centro y norte de Grecia, también se pudo sentir el sismo.

El epicentro se situó 21 kilómetros al sur de la localidad de Elassona, cerca de Larissa, y a 350 km de Atenas, según daos del observatorio geodinámico de Atenas.

An #earthquake , with a magnitude of 5.9, felt in Etoliko, #Greece #Aitoliko pic.twitter.com/POvvoTdO9M

M6.3 strong #earthquake hits central Greece . Initial reports indicate no major damages or injuries, but it's still early hours. We are in solidarity with the Greek people on this bad day🇬🇷🇹🇷 pic.twitter.com/14nKoIoXWb

— Arben (@ArbenWestTHRACE) March 3, 2021