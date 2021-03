Anuncian plan para protección a candidatos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

De cara a los comicios del próximo 6 de junio, el Gobierno de México anunció un plan para darle protección a candidatos a puestos de elección popular.

Se erigirán más de 21 mil cargos, entre los que se encuentran 500 diputaciones, 15 gubernaturas, mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en Congresos locales y más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para darles protección a los candidatos.

“Vamos a presentar un plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, no los agredan, no los intimiden, no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales”, afirmó.

“Queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos quienes elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, que digan ‘este va a ser y hazte a un lado, si no atente a las consecuencias’”, refirió.

Aseguró que ya hay pláticas con gobernadores de los estados para establecer una acción conjunta.

“Pedirle a todos los candidatos a que actuemos con firmeza, con aplomo, la libertad no se implora, se conquista y de todas maneras va a haber protección”, argumentó.

De septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, así lo indicó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Con información de: lopezdoriga.com