Lupita Jones ¿para gobernadora?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (Agencias)

La empresaria mexicana Lupita Jones se convirtió en 1991 en la primera representante de nuestro país en ganar un Miss Universo; 30 años después, la ex reina de belleza busca tener un triunfo dentro de la política como candidata a la gubernatura de Baja California.

En las próximas elecciones, Jones, quien no tiene experiencia política previa, se medirá ante Jorge Hank Rhon (del PES) y Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), alcaldesa de Mexicali. Fue la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas en el PRD, Elizabeth Pérez, la que confirmó la candidatura de quien dirige Mexicana Universal.

Antes de la confirmación de Lupita Jones en la contienda del seis de junio, apenas el pasado jueves 18 de febrero, la empresaria había señalado en redes sociales que no tenía experiencia en este tipo de cargo, pero diversos grupos la habían invitado a contender por la gubernatura del Estado que la vio nacer hace 53 años.

“Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada por eso me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y qué podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad”, señaló quien ahora es parte de la coalición “Va por Baja California” (PRI, PAN y PRD) por el gobierno estatal.

“Baja california se merece un gobierno a la altura de su gente, de su historia, de su cultura, de su industria, de sus mujeres y sus hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad que nos ayude a levantarnos de la pandemia y nos permita llevar a nuestro Estado a una nueva época”, indicó Jones al hablar de su candidatura.