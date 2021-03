Niega directora del Issste queja formal en su contra

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tras las denuncias sobre presunto maltrato y otros supuestos excesos, cometidos en su función como encargada de la dirección de la clínica de medicina familiar del Issste, la doctora Daisy Janina Arias Palomo, rechazó los señalamientos y aseguró no tener información sobre sobre el malestar que se asegura prevalece entre algunos trabajadores sindicalizados.

En conferencia de prensa en el acceso de la clínica, Arias Palomo dio a conocer que ayer por la mañana se enteró de las acusaciones que se le hacen, sin embargo hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del sindicato o sus representantes, para dar una respuesta formal a esa situación.

Al mismo tiempo la directora interina informó que existe una indicación por parte del Gobierno federal, para que los trabajadores se integren en su totalidad a las funciones y horarios que tenían antes de las disposiciones que se emitieron debido a la pandemia de covid-19.

En este sentido, no descartó que esa situación haya generado molestia en algunos de los trabajadores, sin embargo consideró que esa inconformidad no debe ser contra ella pues no se trata de una medida tomada de forma unilateral por ella.

La directora de la clínica manifestó que esas indicaciones también tienen como base que ya se ha aplicado la segunda dosis a la totalidad del personal que atiende tanto en la clínica hospital como en la clínica de medicina familiar.

Precisando que sobre todo en esta segunda ya que no atiende a pacientes covid ni cuenta con instalaciones para hospitalizarlas, por tanto no existe ningún impedimento para que los alrededor de 90 trabajadores estén laborando de forma normal.