Pide licencia Olga Sosa; quiere ser alcaldesa de Tampico

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

La diputada federal Olga Sosa Ruiz, solicitó licencia para dejar su curul y contender internamente en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la candidatura a la alcaldía de Tampico

La misma legisladora informó de lo anterior al señalar que buscará el apoyo de los tampiqueños.

“Los cambios no pueden suceder sin la ayuda de la gente, sin un gobierno humanista que respete la justicia y defienda la libertad de su población” mencionó.

Durante los dos años en la Cámara de Diputados, Sosa ha logrado la aprobación de 15 iniciativas.

Dijo que se trata de acciones legislativas en favor de la igualdad de género y para defender a los desprotegidos, vulnerables y buscar el equilibrio entre la salud y la economía.

Al hacer un recuento de su trabajo en la Cámara detalló que en total ha presentado 82 iniciativas.

“Esto no sería posible si la gente no me hubiera permitido conocerlos, escucharlos, gracias a que me dieron lo oportunidad de saber sus opiniones, las cosas pueden ser distintas; las y los escuchamos porque hacerlo supone marcar una diferencia, la diferencia de no ser indiferente ante las necesidades y solicitudes de la gente” mencionó.

Entre las iniciativas impulsadas se encuentran algunas contra la violencia digital o ley Olimpia, la reconstrucción mamaria, el turismo médico, así como protocolos educativos y laborales para combatir el acoso y hostigamiento sexual que afecta principalmente a las mujeres.