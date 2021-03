A las vencidas y sordos

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

“Existe la controversia, pero eso lo van a resolver los legisladores, los jueces: si una vez que se decida sobre la procedencia del desafuero, si hay elementos para hacerlo y se decide que haya desafuero, si el expediente se va al Congreso local, a Tamaulipas, y ahí deciden, o de manera directa la Fiscalía envía el expediente al juez, que es el que va a resolver en definitiva. Ese es el procedimiento”.

Así se refirió el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, durante la mañanera de ayer, al proceso de juicio político iniciado contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Las vísperas, la diputada federal morenista, REYNA ASCENCIO ORTEGA, presentó una iniciativa, mediante la cual se busca precisar que los Congresos locales no tienen injerencia en el juicio de procedencia al desafuero de un gobernador, cuando es acusado de delitos federales.

Un día más atrás, el martes, el Congreso local tamaulipeco había hecho lo propio, para interpretar que el turno a esa instancia, convertía en un trámite sin valor alguno, el procedimiento desarrollado en la Cámara federal, abrogándose las potestades de decidir si se quita el fuero, o se investiga y enjuicia a un gobernador.

En los mismos términos que se elevaron los reclamos por la reforma local, de los diputados morenistas –con excepción de su coordinadora EDGAR RIVERA quien hasta firmó la iniciativa local “fast track”-, los gobernadores del PAN, en un comunicado firmado por la GOAN condenaron la intención de reforma federal.

“Es un atropello al federalismo. Es muy grave que se modifique la Constitución por encargo. La ley debe aplicarse, no adaptarse a capricho», dice el posicionamiento de la GOAN sobre la reforma al Artículo 111 de la Constitución “para impedir a los congresos estatales decidir el desafuero de gobernadores y funcionarios locales”.

Desde fuera, se puede leer como que, si el Congreso local legisló para asegurar la exculpación del Gobernador en turno, apoyado en la mayoría panista, el federal, con dominio morenista, está camino de contrarrestar dichas “enmiendas”.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento y lo único que quiero dejar claro, es que nosotros no fabricamos delitos en contra de nadie, como también no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie” insistió el presidente AMLO su última conferencia de prensa.

El “o de manera directa la Fiscalía envía el expediente al juez, que es el que va a resolver en definitiva. Ese es el procedimiento”, ahí quedó para quien quiera tomar nota.

En los conceptos del Primer Mandatario de la Nación, los mexicanos estamos muy conscientes, muy avispados, muy politizados y por eso se confía en ellos, se les respeta, de modo tal que estos asuntos no sean nada más casos de abogados o de tribunales, o de la llamada clase política.

“Ese es mi argumento para que se tenga toda la información, sobre todo cuando se trata de autoridades. Entonces, hay que esperar”, rubricó, hablando de la petición para que se publicite el expediente, rechazado en primera instancia por el Presidente de la Comisión Instructora, PABLO GÓMEZ en atención a primicias jurídicas.

¿Se habría imaginado antes a la hija de EL MEME GARZA GONZÁLEZ –ideólogo, activista y “ya merito” candidato del PRI a la gubernatura a finales de los 80’s- defendiendo la causa panista?

Ciertamente, muy fina la GARZA –MÓNICA, conductora de noticias de TV Azteca-, en un audiovisual profusamente difundido, empieza modelando su atuendo, luego un dije de Tamaulipas y termina diciendo que “solo los tamaulipecos decidimos quién nos gobierna”, en otro claro mensaje contra el juicio federal.

En la relatoría de la conferencia de ayer, el Presidente además se refirió a lo que denominó el Partido de la Delincuencia Organizada y la Delincuencia de Cuello Blanco, el cual puede ser tan amplio y dominante, no solo en algunas regiones, sino de manera generalizada.

Respecto de ello, dijo que se ha dispuesto una estrategia de seguridad para dar garantías a los candidatos que van a la contienda de este año, a fin de que no se sientan amenazados o sometidos, ni los candidatos ajenos, ni los potenciales electores.

En el marzo de la reforma a la Ley de la Energía Eléctrica, el senador tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tuvo una muy destacada participación, ponderando en el posicionamiento de MORENA, el valor del rescate de la industria nacional para el Estado mexicano, que extienda garantías al suministro, recuperando y modernizando la infraestructura que incluye la cuarta parte de energías limpias auténticas y no matizadas a modo de los intereses particulares y capitales extraños.

«Si ser nacionalista es recuperar nuestra capacidad de refinación y no al desmantelamiento de las refinerías. Si ser nacionalista es recuperar la capacidad de CFE. Si ser nacionalista es recuperar la capacidad de los servicios de salud. Si soy orgullosamente nacionalista”, remarcó el representante tamaulipeco.

La selección de los candidatos de Morena a los cargos de elección popular que estarán en juego en las urnas el seis de junio, sigue una ruta lenta, postergándose de manera constante las fechas que los aspirantes y grupos de interés se han supuesto, pero nadie les ha confirmado.

No obstante, los legisladores al menos, han seguido metiendo licencias a sus encargos legislativos, para poder estar en la condición legal de poder ser registrados y competir, especialmente por las alcaldías.

Entre las últimas licencias anunciadas está la de la diputada federal por Tampico, OLGA SOSA, cuyo paso por la actual legislatura ha sentado precedentes, con 82 iniciativas presentadas, de las que 15 le ha aprobado en pleno, en temas que van de la igualdad de género, a la defensa de los sectores más vulnerables, hasta buscar el equilibrio entre la salud y la economía.

Su trabajo individual equivale al de los últimos diez años de todos los representantes tamaulipecos y pasa por el contacto directo y permanente con sus representados, lo que mucho incidirá en la definición de la candidatura morenista a la alcaldía porteña.

El lunes próximo se cumplen precisamente, en cuenta regresiva, los 90 días previos a la elección de diputados federales, diputados locales y alcaldes con sus cabildos, por lo que respecta a Tamaulipas.

Respondiendo al regidor morenista maderense, PABLO CÉSAR LEAL ZATARAIN, en el sentido de que si puede ser candidato a síndico, aunque ya se reeligió como regidor, el IETAM repasó los requisitos de elegibilidad para este proceso.

Entre las prohibiciones identifica a servidora o servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio, no tener el mando de la fuerza pública en el que haga la elección, a no ser que se separe de su cargo por lo menos 90 días antes de dicha elección.

“Este requisito, no será aplicable a las y los servidores públicos que ejerza el cargo por elección popular”, dice pero más adelante abunda.

El artículo 28 del Código Municipal, establece que es nula la elección de munícipe que recaiga sobre militares en servicio activo, Gobernador o Gobernadora del Estado, Magistrado y Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Diputados y Diputadas y Senadores y Senadoras al Congreso de la Unión, estén o no en ejercicio, a menos que se hayan separado definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección.

“No ser Magistrada o Magistrado, titular de la Secretaría General, Secretaría de Estudio y Cuenta, Actuaria o Actuario del Tribunal Electoral, a menos que se separe del cargo un año antes de la elección; No ser Consejera o Consejero Electoral en los Consejos General, Distritales o Municipales del IETAM, a menos que se separe del cargo un año antes de la elección; No ser integrante de algún Ayuntamiento de otro Municipio del Estado, aun cuando haya solicitado licencia para separarse del cargo; no haber obtenido la reelección en el cargo en la elección anterior; no ser militar en servicio activo, Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, estén o no en ejercicio, a menos que se hayan separado definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección”.

La postulación –a la reelección- sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato; el independiente, solo podrán postularse para ser electas de manera consecutiva por esa misma vía.