De puñaladas, de amistad, de futuro

Eleazar Ávila

Se calentó la política y es normal hasta cierto punto, pues como le señaló Joaquín López Doriga a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien no quiera sentir el calor de la cocina, que no se meta a cocinar. Mi compadre José Luis Cuéllar lo decía de otra manera, bienvenido al callejón de los madrazos.

Yo solamente insisto como tesis personal, que la búsqueda del poder es el deporte más sanguinario, cruel, despiadado, interesante, terrible, prodigioso, amañado, maravilloso, todo, pero nunca tierno.

En la política, todo pasa y se gana o se pierde la fortuna. Se cambian las sociedades o se les condena a la miseria por vanidad y por lo mismo, aquí van los temas que nos parecen más candentes de la semana, todos indispensables.

Tema 1.- El caso de Salgado Macedonio, por el lado que Usted le quiera ver es muy peligroso para la Cuarta Transformación y su prócer nacional. No se puede tener un argumento de defensa de las mujeres y la duda razonable de que el amigo del Presidente es un amor, un dechado de virtudes, moral y ética política.

Hay demasiadas evidencias en video, mínimamente para señalar que el Senador con licencia es un barbaján. Y no estamos hablando de las denuncias que están en proceso sobre presunta violación o acoso. No hay necesidad de decir nada de ese tema, pues las instancias judiciales deberán hacer su trabajo y determinar el que sí, el que no, si sentencia o exonera.

Pero como es México, las cosas son altamente impunes y suponemos que ese es un tema altamente exhibido, para salvarle de todo, de todos y de las mujeres a las que se les regañó desde Palacio Nacional con el ¡Ya Chole! del presidente que se presume feminista, pues de dónde y en qué multiverso.

2.- La diplomacia que exhibieron los mandatarios Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, nada tiene que ver con la realidad de las negociaciones, las presiones y los ajustes que deberá realizar el gobierno de México, más allá de las acciones medievales, por citar un ejemplo, sobre la generación de energías.

Empezando por el Tratado de Libre Comercio 2, que les compromete a bajarle dos rayitas, sobre el mantener la ruta del uso de las combustibles fósiles y mejor aun, dar respaldo a las energías limpias que tienen atoradas y por las que pagaremos muchos miles de millones de pesos en todo.

Pago de fianzas, demandas y que ya vimos, poco importa si de los que se trata es dar la razón a quienes viven en el siglo 20, la décadas de los setentas. Mientras aquí son carretas, en otros sitios, el objetivo es llegar al planeta Marte.

3.- Ayer nos hacían la siguiente observación en seguimiento a lo que escribimos ayer. De todos los funcionarios, alcaldes y poderes, el que más diligente -como institución- y solidario con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue el Congreso de Tamaulipas.

Y tienen razón, no necesariamente por las adecuaciones a la legislación local, si no por este gesto de oportunidad que su presidente Gerardo Peña Flores tuvo para atajar el vendaval, ofreciendo decenas de entrevistas con los medios de comunicación nacionales para más allá de la pasión, argumentar la importancia de mantener para la entidad su categoría de entidad soberana.

Que le tocaba sí, pero lo que muchos ponderaron fue la voluntad de estar cien por ciento atento, bateando todo lo que llevaba desde el centro de la capital del país. Más allá de la institución política a la que pertenece Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso hizo y seguro seguirá haciendo su chamba.

Ante la acechanza, veremos si los demás hacen la suya…

4.- Textual para el debate de este fin de semana: Animal Político retomó la versión de que “el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, perteneció a la organización NXIVM, cuyo líder Keith Raniere fue condenado a pasar 120 años de prisión por cargos como explotación sexual de una menor y posesión de pornografía infantil”.

“Delgado, por ejemplo, realizó depósitos de 50 dólares durante seis meses en el 2016, como parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una organización alterna de Executive Success Program (nombre de NXIVM en México), que en su plan de estudios resumía las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad y el control sobre las mujeres”.

Ups, dijeron muchos y ahora, habrá que esperar los argumentos de defensa del dirigente de Morena. Nótese que estamos en campaña. Esta y muchas historias más estaremos por observar en los medios.

Algunas serán Fake News, libelos, otros pólvora, dinamita, TNT, C4, molotovs.

Nostra política.- 92 años del PRI y no se cuántos lo extrañan.

