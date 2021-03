No todos pedirán licencia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Está claro que no todos los que ocupan un cargo de elección popular, llámese alcalde, legislador local o federal, tendrán que pedir licencia para separarse del puesto e ir a la elección del domingo seis de junio. Más claro está, que lejos de abonar al desarrollo de un proceso eleccionario en igualdad de condiciones, tratarán de hacer uso del cargo e incluso, de los recursos públicos para promocionarse ante el electorado. En el caso de los que son alcaldes en funciones, digamos PILAR GÓMEZ LEAL por Victoria, como anteriormente no fue a un proceso de reelección, puede ir a la próxima contienda sin necesidad de solicitar licencia al cabildo local. ¿Qué cosas no? Lo mismo puede suceder con los síndicos, regidores, diputados locales o federales. Tal y como lo afirma el representante del PRI ante el Instituto Electoral de Tamaulipas ALEJANDRO TORRES MANSUR, sin pedir licencia pueden participar en esta contienda, pero a la vez tendrá que tener mucho cuidado de lo que establece la Constitución, sobre todo en su artículo 134, donde habla del tema de la prohibición del uso de recursos públicos que puede influir en la equidad de la contienda. Es una situación que quienes van a la próxima contienda deben cuidar y saber distinguir bien qué es un acto oficial y un evento de proselitismo, de hasta otros pequeños detalles que si no se valoran, pueden incurrir en un ilícito, como bien podría ser, en el uso del vehículo oficial. Habrá que destacar, sin militar ni simpatizar con este organismo, que legisladores locales del Movimiento de Regeneración Nacional ya pusieron la muestra y pidieron licencia para desligarse y estar en condiciones de competir para alcaldías en la próxima contienda. Es el caso de CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL que buscará ser alcaldesa en Nuevo Laredo, así como RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ en Reynosa, y ROQUE HERNÁNDEZ CARDONA en la Capital del Estado. Para algunos casos, la ley establece que deben renunciar 90 días antes de la elección, es decir, del seis de junio, entre estos, todos los que son servidores públicos del Gobierno federal, el Estado o municipios, que tienen la obligatoriedad de separarse, a excepción de aquellos como el profesor, en donde hay varias categorías, maestros, directivos o docentes, en el caso de docentes no tienen ningún problema. Desafortunadamente, los tribunales electorales han establecido que no se tienen que separar del cargo, como también en el caso de médicos, los que pueden participar sin desligarse del puesto e incluso, algunos empleados y servidores públicos que no manejan recursos públicos o humanos pueden contender sin separarse del cargo. Aunque desde esta semana podrían venir algunas renuncias y ya el lunes no regresarán a laborar, aquellos que lo están haciendo, la mayor parte de los alcaldes, diputados locales y federales, sobre todo de Acción Nacional no piensan pedir licencia y menos por cómo están las cosas hoy en día. En fin.

