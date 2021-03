Alertan por riesgo de rebrote de covid-19 en Semana Santa

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

TAMPICO, Tam.- A no confiarse y seguir todas las medidas preventivas para evitar un nuevo rebrote de contagios están llamando las autoridades ante el relajamiento que está teniendo un sector de la población de los protocolos para evitar casos de covid, recordando que no se realicen reuniones sociales y no acudir a sitios donde existan aglomeraciones.

El titular de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios, Gerardo Moncada Moncada, dijo que continúan concientizando a la gente para que acate las disposiciones, pues el número de casos se ha estabilizado, pero si se baja la guardia podrían nuevamente dispararse, “estamos con filtros sanitarios en tiendas de autoservicio, haciendo vigilancia sanitaria e invitando a la gente al uso del cubrebocas».

Sobre cómo se trabajará en Semana Santa, señaló que “hasta ahorita no nos reunimos los organismos involucrados, se está estudiando el tema a través del Comité Estatal de Salud para ver si va haber oportunidad de que se abra la playa, está abierta, pero en Semana Santa es otra cosa y sigue creando conciencia en lo mismo, para que la gente entienda que no es conveniente todavía salir a la calle, que salgan lo menos que se pueda porque todavía estamos en riesgo».

Refirió que a partir de este nuevo decreto se habilitó casi todo el comercio, con sus horarios respectivos, pero están al pendiente de que cumplan con el protocolo sanitario, del tapete sanitizante, uso de cubrebocas y gel antibacterial y el próximo acuerdo empieza el 16 de marzo y vamos a ver cómo sale, pero de preferencia, pidió a la población que no salgan de sus casas en Semana Santa».

Añade que se espera que no llegue muchos visitantes a la región por la situación de la pandemia en ese período vacacional, sería lo ideal para que no se pongan en riesgo de contagio la población, pues se requiere que se tenga la conciencia que aún no se ha terminado la alerta sanitaria por coronavirus aunque se estabilicen los contagios, que siguen presentándose en la zona.