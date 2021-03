Padre regaña a su hija por hacer twerking en TikTok

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una joven fue regañada y obligada a disculparse con un video público por grabar un video en tik tok donde aparece realizando un baile de twerking.

La joven que está con su padre y lee una disculpa donde dice que se disculpa con sus familiares y amigos ya que el contenido de dichos videos la denigran y no representan la educación que recibió de sus padres.

“Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”, señala la joven.

Al final el padre la reprende frente a la cámara, preguntándole para quien va dirigida la disculpa.

“¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?”, le pregunta el padre, mientras ella continúa apenada.

Después el hombre le dice que esas acciones no hablan por ella, ya que ella es una “niña de casa” y una buena estudiante que lleva buenas calificaciones.

Por último, el padre le dice a la joven que no tiene razones para enseñar su cuerpo de esa manera en TikTok.

Se sabe que padre también obligó a la joven a cerrar su cuenta de TikTok para para que no quedara registro de sus bailes.

Joven realiza perreos intensos en #TikTok… su padre le borra la cuenta y la obliga a disculparse 🤣😱

¿Cómo ven a este señor?#Héroe 🦸‍♂️#Villano 🙄 pic.twitter.com/Zps8VtIZBn — Anonymous Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) March 6, 2021

Acá, otro de los videos que provocó que papá obligara a su hija a disculparse 😯

¿Sí está muy sucio ese #perreo? 🤔 pic.twitter.com/2ENIFyeBdh — Anonymous Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) March 6, 2021

Con información de: www.adn40.mx