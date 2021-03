Pernoctarán decenas afuera del Cbtis 119 en espera de vacuna

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese a todas las recomendaciones a mantener el orden, así como a evitar filas y aglomeraciones, más de un centenar de personas pernoctarán al exterior del Cbtis 119 de la colonia Revolución Verde de esta Capital para reservar un lugar para la vacunación de adultos mayores que inicia el día de mañana lunes ocho de marzo.

Aún y cuando de manera oficial ya se dio a conocer que el proceso de vacunación se sujetará a un calendario preestablecido de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de los adultos de 60 años y más, un numeroso grupo de personas permanece a esta hora de la noche al exterior de dicho plantel educativo.

Con sillas, bancos y casas de campaña, el numeroso grupo de personas ha permanecido en el lugar desde la mañana de hoy domingo, y se preparan para pasar la noche a la intemperie.

Pese a que reclamaron a personal de Bienestar Federal ser privilegiados con las primeras vacunas contra el covid-19 por el hecho de haber llegado desde la mañana de este domingo, tras una serie de discusiones e intercambio de criterios se tomó la determinación de llevar a cabo el proceso de aplicación de dosis a través de una calendarización con la primera letra del apellido paterno de aquellos adultos mayores que habrán de vacunarse a partir de mañana.

De inmediato se colocaron en el exterior del plantel cartulinas con las referidas indicaciones, por lo cual y luego de que no rindieron fruto las peticiones de ser considerados como los primeros en vacunarse, varios ciudadanos optaron por retirarse si la primera letra de su apellido no comenzaba con A, B, C o D, de manera que la fila se redujo, aunque se espera que en el transcurso de la noche y madrugada hagan su arribo más victorenses a formarse.