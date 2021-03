Carmen Salinas llora al enterarse de la muerte de ‘Cepillín’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La actriz Carmen Salinas compartió su sentir tras el lamentable fallecimiento de su gran amigo Ricardo González, mejor conocido como «Cepillín».

Salinas rompió en llanto al enterarse de la muerte de la estrella, sin importarle estar frente a las cámaras.

«Ay, no es cierto hijo, ahí vivió en la casa de ustedes, inclusive hasta escondía las tortillas de harina en los zapatos, un día las encontramos y se las robé yo y me las comí, estaba atacado de la risa», recordó con la voz entrecortada, pues fue en ese momento que se enteró de la triste noticia.

Asimismo, recordó la manera en que conoció al Payasito de la Tele, pues ella fue parte importante para el crecimiento de su carrera.

«Yo conozco a la esposa, a su primo Lázaro Salazar, me lo traje junto con el grupo El Tren, primo hermano de él, él fue el que me presentó a Ricardo, a un circo, ahí se puso en cuclillas conmigo y me dijo ‘lléveme a México, ándale, ayúdeme’, yo lo traje y lo metí a Televisa, luego se fue al 13 y luego se vino de vuelta a Televisa y le conseguí contrato para grabar sus canciones, lo ayudé todo lo que pude», mencionó Carmelita.

Aseguró que ella lo regañaba, pues pensó que su salud se vería afectada a largo plazo por su adicción al cigarro.

«Qué tristeza que se haya ido Ricardo, yo lo regañaba mucho: ‘ya no fumes hijo, te va a hacer daño ya no fumes’, no saben qué tristeza tan grande, les encantaba a los niños», agregó.

Carmen Salinas reveló que la amistad entre ambos terminó cuando la fama cegó al comediante, el éxito que tuvo Cepillín llegó muy rápido y fue algo que no supo asimilar.

«Que hermoso le fue, pero hay que cuidar las altitudes. Estar en este medio es muy difícil, uno siempre tiene que ser igual. No hay como la humildad, la caballerosidad, el agradecimiento. De pronto nos dejamos de hablar, ya no volví a hablarle a Ricardo, hubo un cambio en la conducta de él», mencionó la productora.

Carmelita dijo que recientemente había coincidido con el comediante en un programa, pero cuando la actriz quiso relatar cómo había conocido él no lo permitió.

«Iba yo a platicarlo y me tapa la boca Cepillín. Le dije: ‘¿Por qué me tapas la boca? ¿Por platicar que te conocí y que yo te apoye y te ayude? Eso no lo vuelvas a hacer'», contó Salinas

