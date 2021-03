Confunde policía a su esposa y le reprocha infidelidad a desconocida

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los celos suelen hacer que las personas cometan errores y uno de estos errores quedó registrado en un video viral que ya circula en redes sociales como TikTok, pues un policía pensó que su esposa tenía 3 meses siéndole infiel con un hombre que conoció en Tinder, pero tras reprocharle, se dio cuenta de que no se trataba de Mariana, su esposa.

A través de varios videos se puso ver los que pasó; en el primero, el policía detuvo un coche y pregunta al conductor a dónde se dirigen; sin embargo, algo parece no convencerlo y pide que él y su acompañante se bajen del vehículo y se peguen a éste.

En el segundo se puede ver al policía haciendo el interrogatorio, del que obtiene que llevan tres meses saliendo, se conocieron en Tinder y han salido por lo menos 20 veces. El policía señala que todas las preguntas las hace porque con quien está saliendo es su esposa, y le pide que se retire.

Cuando el conductor se sube a su auto, el policía indica que no hay problema, pues no fue su culpa, mientras la mujer intenta preguntar algo, pero no se lo permiten.

«Ten más cuidado a la otra, ponte al tiro», le recomienda quien está grabando el video antes de que escape a gran velocidad el hombre.

Posteriormente el policía comienza a reprocharle la supuesta infidelidad a su esposa: «Después de todo lo que hice por ti, después de todo el amor, después de todo el trabajo que he hecho, ¿con eso me pagas?.

Pero la chica asegura no saber de qué habla, y asevera que no se llama Mariana. Después de quitarse los lentes oscuros, ambos hombres se sorprenden, descubren que cometieron un error, y quien graba comienza a correr en busca del conductor asustado.

Los videos acumulan casi 22 millones de reproducciones y cientos de comentarios sorprendidos por lo ocurrido.

Con información de: milenio.com

