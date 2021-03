“Hay conservadores que se disfrazan de feministas”: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no está en contra del movimiento feminista en el país.

El mandatario apuntó que hay personas que buscan manipular el movimiento feminista, y “lo quieren cooptar”, tanto hombres y mujeres que nunca las han defendido, personas que antes callaban con las injusticias que se cometían contra las mujeres.

“Debe quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos de todas las mujeres de México. No estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista; estamos en contra del autoritarismo de la manipulación, de la hipocresía, de la corrupción, de las injusticias, por eso tenía interés en hablar del tema”, externó.

Con respecto a la malla colocada en las inmediaciones de Palacio Nacional dijo que su colocación obedece a cuidar “incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”.

Aseguró que son distintos a los “conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia. No queremos que se lastime ni se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”.

“Imagínense que un petardo o una bomba molotov le estalle a quien la utilice, no queremos eso. Nosotros amamos la vida, queremos la paz y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores”, refirió.

Resaltó que en su gabinete la mitad está conformado por mujeres y aseguró que como nunca en la historia están participando en la administración pública y la política las mujeres.

El mandatario mexicano dijo que las protestas, que son un movimiento justo y noble, está siendo aprovechado para “lanzarse en contra del gobierno”.

“Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía que se dedicaba a saquear, a robar, y eso los trae muy molestos; el pacto de no cobrarles impuestos que existía a las grandes corporaciones empresariales, financieras”, señaló.

