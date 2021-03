Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dieron a conocer su primera guía para las personas que ya fueron vacunadas contra el Covid-19.

Según datos dados a conocer este lunes, los CDC apuntaron que las personas que ya fueron vacunadas por completo pueden comenzar a hacer algunas cosas que dejaron de realizar por la pandemia.

Consideran a las personas completamente vacunadas dos semanas después de recibir la segunda dosis de la vacuna de Moderna o Pfizer, o dos semanas después de la inmunización de Johnson & Johnson. Si no ha pasado este periodo de tiempo, los CDC consideraron que no está completamente protegido.

Los que han sido vacunados deben seguir tomando precauciones en lugares públicos, como usar cubrebocas, mantenerse a una distancia de 1.8 metros de los demás, así como evitar las multitudes y los espacios mal ventilados.

Las personas completamente vacunadas pueden visitar a otras personas vacunadas en interiores sin mascarillas ni sana distancia. Visitar en interiores a personas no vacunadas de un solo hogar sin cubrebocas ni sana distancia, si las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave. Si se ha estado cerca de alguien con Covid-19, no es necesario que se mantenga alejado de los demás ni se haga la prueba a menos que tenga síntomas. Si se vive en un entorno grupal (como un centro correccional o de detención o un hogar grupal) y está cerca de alguien que tiene Covid-19, debe mantenerse alejado de los demás durante 14 días y hacerse la prueba, incluso si no tiene síntomas.

Los Centros para el Control de Enfermedades mantienen que las personas, vacunadas o no, deberían tratar de evitar los viajes en avión.

Con información de: lopezdoriga.com

