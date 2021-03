Recuerdan momento que un fan de ‘Cepillín’ lloró de emoción

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Lamentablemente se dio la noticia que este 8 de marzo, Ricardo González «Cepillín», perdió la vida tras haber estado varios días internado en el hospital.

Las redes sociales lo recuerdan con mucho cariño y algunos han rememorado el emotivo momento, cuando un fan del Payasito de la Tele se emocionó hasta las lágrimas al conocerlo.

«Te amo, eres lo mejor del mundo. Estoy con Cepillín» se escucha decir al emocionado fan mientras Cepillín le firma algunos LPs.

El joven le dice que su madre le ponía sus canciones cuando era niño, así que Cepillín le da un cariñoso abrazo.

El video se ha vuelto viral en las redes a pocas horas que se diera a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento.

En Octubre del 2020, Cepillín reveló que pronto se retiraría del mundo artístico tras 50 años de carrera.

El programa Venga la Alegría le hizo recientemente un homenaje en vida, donde el Payasito de la Tele recordó sus 50 años de trayectoria y algunos momentos difíciles.

«He tenido lesiones, me he caído del trapecio, se me han fracturado hueso de la cara, me han operado, pero no he parado y la gente merece ese respeto», recordó.

Con información de: mty.telediario.mx