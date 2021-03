Super Nintendo World abrirá sus puertas el 18 de marzo

Tanto tiempo hemos esperado, hemos superado retrasos, falsas notcias y por fin después de que se movió la fecha de estreno por la pandemia de COVID-19, abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo de este 2020 el parque de deversiones Super Nintendo World.

En un comunicado oficial de Super Nintendo World en Japón informó lo siguiente:

“Damos la máxima prioridad a garantizar la salud y la seguridad de nuestros visitantes y personal. Para ello buscamos orientación en organizaciones de salud y expertos médicos nacionales y extranjeros para tomar todas las medidas necesarias. Además de controlar el número de visitantes en todo el parque, también limitaremos el número de boletos para evitar demoras en los ingresos”.

Super Nintendo World en Japón por fin abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo de 2021.

Ya-hoo! The new grand opening date for #SuperNintendoWorld at Universal Studios Japan (@USJ_Official) is set for 3/18/2021!https://t.co/xKqmQeOeux pic.twitter.com/3WEJbG0YzP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 8, 2021