Chef mexicana inspira a mujeres

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (Agencias)

La Universidad del Valle de México (UVM) llevó a cabo un panel on line en días pasados con la finalidad de inspirar a las nuevas generaciones de chefs, en este evento participó Daniela Soto-Innes, al lado de Ángel García y Benito Molina, tres destacados personajes de la gastronomía mexicana reconocidos por llevar los sabores nacionales al mundo.

Durante la charla que fue moderada por la chef Solange Muris, los expertos recordaron algunas de las anécdotas que han vivido durante su trayectoria como chefs, así como también compartieron consejos a los futuros chefs mexicanos que buscan seguir exaltando los sabores de nuestro país.

“Mi abuela era panadera y mi bisabuela cocinera, y desde chica me ponían en la mesa para ver como cocinaban, cuando me mudé a Estados Unidos a los 12 años, empecé como mesera, a calentar pan italiano y pues me gustó”, comentó Daniela quien fue reconocida en 2019 como la mejor del mundo por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurant.

La chef describió a su cocina como un aprendizaje originario del matriarcado, además de que es una fiel promotora de los sabores tradicionales de nuestro país para conquistar el exigente paladar de los comensales internacionales de los restaurantes en los que colabora.

Soto-Innes, de 30 años, abrió junto con Enrique Olvera en 2014 su restaurante de cocina mexicana moderna, “Cosme”, en Nueva York, con el que entraron por primera vez en el ranking de los mejores establecimientos del mundo en 2017; en una industria dominada por los hombres, Daniela lidera una cocina en la que dos tercios de las trabajadoras son mujeres.

“Tiene que haber más mujeres chefs en el mundo, las manos no tienen género, es muy importante saber eso, cuando yo veo a alguien cocinar, no me fijo en su cara, sino en las manos, es ahí donde realmente viene el talento gastronómico”, expresó quien impulsa la figura femenina dentro de las cocinas del mundo.