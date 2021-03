Critica de ‘Tom y Jerry’

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Divertida y entretenida a pesar de que la película está dirigida por el cineasta Tim Story esta producción fílmica conserva muchas de las características que han hecho de Tom y Jerry lo que es hoy, también combina otros elementos que entorpecen la adaptación de estos emblemáticos personajes para las audiencias modernas. Uno de estos es sobre todo, la inserción de seres humanos, a los cuales se les dota de la misma o quizá más importancia que al dúo dinámico.

Y es que después de casi 80 años de existencia, se puede decir que una de las cuestiones más llamativas de las famosas caricaturas del gato y el ratón, era sin duda su capacidad para crear una comedia de situación que resultaba atemporal. En las animaciones, la ausencia de diálogos, la música y los disparates físicos de los personajes, continúan vívidos aún en la actualidad. Sin embargo, la más grande crítica que se le puede hacer a esta película híbrida de animación y live action es que algo no funciona del todo bien en dicho terreno.

En la sinopsis oficial de la trama, cuando Jerry se muda al hotel más lujoso en la ciudad de Nueva York, en la víspera de “la boda del siglo”, Kayla (la organizadora del evento) contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped. La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para destruir la carrera de Kayla, la boda y, posiblemente, al hotel mismo. El problema se agrava con la ambición diabólica de un miembro del staff, quien conspira en contra de los otros tres.

Para mi criterio y gusto personal, esta historia es más enrevesada de lo necesario, suponiendo que se trata de una película para un público infantil. Chloe Grace Moretz interpreta a Kayla, una joven que recién arriba a la ciudad de Nueva York en la búsqueda de un empleo para subsistir. Sin ningún estudio o alguna competencia aparente, Kayla sólo encuentra la solución robando un currículum ajeno para ser contratada en el hotel de más prestigio de la ciudad.

Una vez empleada, pronto se ve inmersa en la planeación de la llamada boda del siglo: las nupcias de una de las parejas más influyentes del momento. En adición a ello, sus capacidades serán puestas a prueba, mientras lidia con Terrance (Michael Peña), el gerente del hotel que no cede ante sus encantos y hará hasta lo imposible por removerla de su puesto. De entre todo el cúmulo de escenas graciosas de comedia física, si acaso destaca una en particular en donde Tom se balancea de un cable desde las alturas para tratar de ingresar a una lujosa suite que ha sido tomada por Jerry.

El espíritu de las caricaturas se hace presente en dicho momento, pero solamente en aquel, lo que es extraño en una obra que tiene más de noventa minutos de duración. La interacción de los actores de carne y hueso con los dibujos, es uno de logros de la película. Si bien, varios miembros del elenco podrían estar acostumbrados a trabajar con pantallas verdes y personajes creados por ordenador, aquí las circunstancias son diferentes porque las animaciones en todo momento se observan ajenas a la imagen live action, una brecha que en otras producciones se pretende disolver con los efectos visuales ultra realistas.

A pesar de ello, entre los personajes de la vida real y los dibujos animados existe una conexión orgánica que nunca se siente fuera de lugar y que funciona. Sin embargo, el tener a dos parejas de Tom y Jerry no es suficiente. En ocasiones la película es excesiva en sus diversas historias secundarias y esto no permite que el dúo protagonista brille como sí lo hace en todas sus apariciones previas; en general el filme no mantiene del todo el espíritu original de las obras creadas, escritas y dirigidas por William Hanna y Joseph Barbera.

Mi ocho de calificación para esta reciente cinta de “Tom y Jerry” que es una película con un conflicto más grande de lo necesario y que evoluciona constantemente. Algo que contrasta con las caricaturas y cortometrajes clásicos, en donde la trama era apenas una situación graciosa y sencilla, pero muy efectiva. Mientras que en los animados los personajes eran completamente mudos, el hecho de que esta película tenga humanos en papeles protagónicos complica más las cosas, pues la combinación de la comedia muda con los diálogos no funciona del todo.