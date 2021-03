Formación del capital político

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

Cada día faltan menos días para la elección del seis de junio. Y los partidos políticos, poco a poco, van definiendo a sus candidatos a los puestos de elección popular; en el caso de Tamaulipas, por decir, lo que importa son las candidaturas a las presidencias municipales y a los diputados locales. Y en esta semana ocho diputados locales, que no tienen por qué renunciar, lo hicieron para ir en busca del voto. ¿Por qué lo hacen? Unos son, vaya pues, plurinominales y no los conocen en su distrito.

El capital, como tal, para formarle requiere de ciertos instrumentos y procesos. Y en el caso del capital político solo hay una forma de tenerlo: la vinculación que a lo largo de su vida política ha tenido con la población. Así, por ejemplo, el capital político de Oscar Almaraz, de Enrique Cárdenas o de Felipe Garza Narváez es incuestionable. La cuestión, en todo caso, es que tan cohesionado es tal capital político.

LA DIFUSION AYUDA

Menciono a tres políticos cuyo capital político es incuestionable. Lo han forjado a través del tiempo; porque han sido alcaldes, diputados, líderes partidistas y tienen, digamos, más de diez o 15 años de exhibición en los medios de comunicación política. Se les conoce, por otra parte, porque en el cumplimiento de sus responsabilidades hicieron un trabajo que la gente recuerda y ubica. Por eso, digamos, la gente los conoce.

Hay, sin embargo, que puntualizar. A veces, hay que diferenciar entre conocer e imagen pública. Se puede conocer. El ejemplo más reciente lo tenemos con la candidatura de Feliz Salgado Macedonio: lo conoce mucha gente porque ha estado inmerso en escándalos que impactan en la percepción que la gente tiene de él. Por eso, Citlalli Hernández la Secretaria General de MORENA, hace notar que un candidato no puede ser nominado solo por su “popularidad”.

LOS DIPUTADOS LOCALES

Yahleel Abdala Carmona es conocida en Laredo. Ya fue diputada federal, líder del PRI, no necesita pues, hacer campaña política; sería el mismo caso de Carmen Lilia Canturosas. Otros diputados con licencia no tienen la misma condición: Roque Hernández, de MORENA, llegó a la diputación por el volado y porque falleció el titular… pero como diputado en funciones no se le vio ni siquiera actividad intensa en las redes sociales. Claro, eso no le quita que sea fundador, muchos méritos en el partido, pero no tiene capital político para ganar la elección.

Yo creo que, en plata limpia, los diputados no debieran renunciar. Lo hacen porque, de plano, en algunos de sus distritos los conocen poco: no fuera así, en serio, si durante su trabajo hicieran bien las cosas. Atendieran a la población, resolvieran sus peticiones, recorrieran su distrito y, obvio, todo lo cacarearan en los medios y, sobre todo, en las redes sociales. Se la han pasado disfrutando de sus dietas, de las prerrogativas que les conceden, de los beneficios que obtienen por olvidarse de sus representados y apoyar, en la medida que puedan, al gobierno en turno.

PRESTIGIO Y OPINION PÚBLICA

Hay muchas formas de saber, de conocer, a la opinión pública o el prestigio de una persona. Hay un cuento que explica como un Rey se disfrazó de pordiosero y salió a las calles, al mercado de la ciudad, para escuchar qué decían de él los súbditos. Y en los relatos bíblicos, se narra que en una ocasión Jesús les pidió a sus seguidores, los apóstoles, que se fueran al pueblo y escucharan que decían de él. Por eso, Maquiavelo decía que el Príncipe (el gobernante) se tiene que cuidar de la opinión pública.

Y la cuestión es que buena parte de los que quieren reelegirse o buscan otra posición política no tienen una imagen consolidada, el pueblo no los conoce. Los candidatos del PAN, por decir, se aferran a la estructura y capacidad de su partido; en tanto que los candidatos de MORENA, unos como Ismael Valdez, se basan en su popularidad como pítcher; pero otros, sin la menor objeción, consideran que van a ganar por el posicionamiento de su partido y la popularidad de AMLO.

PARTIDO Y CANDIDATO

Hubo un tiempo en que Morena, como partido, tenía intención del voto ganador en las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador. Ya, en las vísperas de la votación, ya con candidatos, resulta que en algunos estados se ve difícil el triunfo, como es el caso de San Luis; y en Nuevo León, como en Sonora, en este momento prácticamente dan empate técnico.