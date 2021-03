La respuesta

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un año más que Gerardo Peña Flores no se lucirá.

No será quien responda el Quinto Informe del gobernador Cabeza de Vaca.

Desde el año pasado, por una reforma legal, la entrega del informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal se realiza en marzo.

Por tradición, en marzo se le concede a una diputada la presidencia de la Mesa Directiva, por ser mes de la mujer.

Hace un año, Peña se quedó con las ganas.

Ahora también, aunque no se eligió a una diputada para presidir los trabajos parlamentarios.

Ahora será Edmundo José Marón Manzur. Las razones son políticas o de premios de consolación, como usted lo quiera ver.

Pues bien, el líder de la bancada de esta Legislatura no contestará un informe como se venía haciendo desde hace mucho, muchísimo.

El asunto es que quien contesta un informe de gobierno no es cualquiera, es el diputado que lleva el palomeo del jefe político.

Independientemente de su trabajo como legislador, que puede ser bueno, malo o pésimo, es quien responde a la confianza de quien manda en el estado.

Aun cuando la de este año sea una ceremonia muy breve en la sede parlamentaria, el Presidente de la Mesa Directiva debe emitir un discurso, y ese discurso debe enmarcar no solo la relación Ejecutivo-Legislativo, sino también la cercanía política con el jefe.

O bien, en caso de ser opositor, que son pocos los casos en la entidad, el posicionamiento del partido.

En los cuatro informes anteriores, quien contesta el informe no hecho más que halagar al mandatario. Algunos de vergüenza, como lo hizo “El Cachorro” Cantú en su oportunidad.

En el 2019, Luis René Cantú, quien había llegado como suplente de Jesús María Moreno, y que a pesar de que tenía poco trabajo parlamentario, tenía toda la confianza.

Su mensaje no trascendió. Fue de sumisión y entreguismo. No le dio un beso al gober nomás porque el protocolo no lo permite.

Y hemos visto de todo.

En el 2020, Roxana Gómez fue halagadora y no dijo gran cosa.

En el 2018 Glafiro Salinas Mendiola del PAN dio mensaje a la Federación de firmeza y determinación. En lo local de aceptación.

En 2017 la respuesta la dio el panista Carlos García González, que se tiró al piso como alfombra.

En 2015, el ahora morenista Erasmo González Robledo, en aquel entonces del PRI, no fue diferente y se entregó en halagos al gobernador en turno. Sí. ¡Imagínese!

En el último informe de Egidio Torre, el diputado que recibió y contestó ese sexto informe envió un mensaje al mandatario entrante, que por cierto estaba presente en aquel acto.

Fue en el 2016, y el entonces también priista Ricardo Rodríguez fue firme y lanzó advertencias de que vendría una oposición dura, que la final no lo fue.

Pero también hemos visto mensajes lambiscones. Mensajes llenos de miel. Mensaje que, lejos de ser políticos, han sido de sumisión.

Siempre ha sido discursos institucionales hacia el gobernante en turno, y no creo que sea algo diferente.

EN CINCO PALABRAS.- Este informe gubernamental será histórico.

PUNTO FINAL.- “Hoy están empeñados en conjugar el verbo en plural”: Cirilo.

