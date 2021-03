Cuando de último minuto la madre no pudo llevar a su hija a la escuela apareció su ángel salvador; su abuelo

La educación dio un cambio debido a la pandemia por coronavirus, Covid-19. Sin embargo, con la llegada de las vacunas, algunos países han retomado las actividades con la Nueva Normalidad.

Debido a esto, recientemente se volvió viral la imagen de un abuelito que llevó a su bisnieta a la escuela, volviéndose así el héroe de una madre, su nieta, que debía ir a trabajar en Argentina.

La imagen de un abuelito que lleva a su bisnieta a la escuela se volvió viral, pues la madre de la niña Luz no la pudo acompañar en su primer día de clases presenciales después de un año de encierro debido a la pandemia por coronavirus.

Macarena Bazán sería quien llevaría a su hija Luz a la escuela, pero de último momento el Colegio cambió el día del regreso y no pudo faltar a su empleo. Con la incertidumbre de no querer perderse el día de su regreso, la mujer también no contaba con alguien que pudiera llevarla.

Pero la esperanza llegó cuando su abuelo Julián, quien tiene 77 años, se ofreció llevar a su bisnieta Luz a la escuela. De acuerdo con su testimonio, tuvieron que organizarse para que todo saliera bien durante el regreso a clases.

«Quedamos en que la acercaría a su domicilio cerca de las 7.15 de la mañana porque yo ingreso a mi trabajo a las 8 y me queda un poco lejos y Lú también entra al jardín a esa hora», contó Macarena.

Como quedaron, su abuelo Julián llevó a su bisneieta a la escuela. Cuando apenas se encaminaban al colegio, Macarena decidió tomar una fotografía para el recuerdo.

Macarena la colgó en redes sociales y sin esperarlo se volvió viral. «Mamá no pudo asistir a tu día primer día de clases por los horarios laborales pero ahí estaba él… Peinadito, camisa, pantalón de vestir, zapatos, muy buen mozo nos golpeó la puerta del departamento para llevar a su bisnieta al jardín.

Feliz de verlo llegar y porque iba a ser su compañía este día tan importante, su bisnieta corrió a su encuentro.

Agradezco día a día tenerlo junto a nosotras. El Tata Tito es nuestro Ángel guardián», escribió Macarena al publicar la foto en Facebook.

Esta imagen se comenzó a viralizar casi de inmediato. Recibió miles de me gusta y fue compartida casi 40 mil veces. Ahora don Julián es un héroe sin capa, pues internautas aplaudieron su empatía y amor por su nieta y bisnieta. Recalcaron la importancia de valorar a las personas adultas mayores.

