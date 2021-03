Morena: aun no manchan el plumaje del delegado

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Fernando Acuña Piñeiro.-

Evaluemos los primeros 45 días del enviado del CEN morenista en Tamaulipas. ¿Que papel ha hecho hasta ahora Delegado Lucio Ernesto Palacios Cordero? ¿Cuál es la imagen que de él tienen los tamaulipecos? ¿Cuál es el tono de su plumaje, a mes y medio de haber aterrizado en el atolladero de las señales y contra señales tamaulipecas? Veamos:

La llegada del Delegado morenista—no debemos olvidarlo—fue por el sur, concretamente en ciudad Madero. Su presentador y aval político, en aquel acto de unidad partidista, lo fue el Presidente Nacional Mario Delgado Carrillo, mismo que, ya desde ese instante, formuló un discurso duro y si concesiones contra el gobierno cabecista.

Con lo anterior, el dirigente nacional de MORENA, le estaba marcando a su recién desempacado representante en Tamaulipas, lo que sin duda era la agenda más compleja y crispada, al colocarlo en el tablero del gobierno panista más furibundo contra el obradorismo en todo el país.

¿Cuál fue la misión que desde ese sábado 30 de enero, junto a las brisas del mar tamaulipeco, estaban poniendo en las manos de este licenciado en derecho, con diplomado en administración de procesos electorales, armado con un considerable bagaje en materia de estrategia política?

En primer lugar, lograr la unidad de una MORENA que hasta entonces, cojeaba de una ausencia de liderazgo estatal, con sus grupos parcelarios, mostrándose los dientes, enfrascados en el árbol del 2022, pero sin ver el bosque del 2021.

Por ahora, el proceso de selección interna de candidatos, es el sinodal más estricto, que pondrá a prueba la experiencia y la habilidad del Delegado Palacios.

Otro ángulo, no menos importante: impulsar la transición morenista, hacia una verdadera fuerza de partido, capaz de sacar al PAN cabecista del poder. Y un tercer punto, de medular relevancia: defender a capa y espada, el voto de los tamaulipecos, en las elecciones del 6 de junio.

Y bueno, después de colocar en su justo contexto, la presencia del delegado morenista en Tamaulipas, a un mes y medio de su arribo, podemos decir que, se ha conducido a la altura.

No ha venido a vociferar, ni tampoco es dado a buscar el protagonismo, pues esto último ni falta le hace, con un PAN-gobierno enzarzado en su pleito frontal con el gobierno de la república, una guerra que por cierto, van perdiendo los azules, con una institución presidencial, que les ha soltado toda la caballería.

Este tipo de circunstancias, le han allanado el camino al Delegado morenista, para aplicarse al proceso interno de candidaturas, un ambiente que por el momento se observa tranquilo, aunque no exento de las clásicas patadas por abajo de la mesa, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde se localiza el potencial ciudadano definitorio del poder.

Si me preguntan, cual es la percepción de éste análisis acerca del plumaje moral de un Delegado Palacios Cordero, que llegó a una tierra como Tamaulipas, donde había antecedentes de que el enviado morenista que llegaba, era cooptado por el gobierno estatal, y comían de su mano, creo que hasta ahora ha podido resistir, la tentación de ensuciarse en el pantano. Esperemos que al final de todo esto, el Delegado pueda ufanarse de ser como el ave metafórica del poeta Salvador Díaz Mirón, cuyo plumaje cruzaba las nauseabundas marismas sin mancharse.

Los ciudadanos de esta entidad norteña, confían que el Delegado siga por esa misma ruta, sobre todo a sabiendas de que el caso Tamaulipas, se ha vuelto emblemático y centro de la estrategia electoral del morenismo en todo el país, exhibiéndolos como un botón de muestra en la decadencia del PRIAN.

Si Palacios llegase a caer en la tentación de ser maiceado, pondría en riesgo, no solamente la victoria de Tamaulipas, sino el triunfo de MORENA en la mega elección de junio.

Y es que dado el clima de guerra política, cuyo centro es el desafuero político del Ejecutivo estatal, el morenismo está obligado a ganar los próximos comicios, porque cada triunfo en las urnas, será visto de manera adicional, como una victoria moral del Presidente AMLO.

En esas coordenadas se encuentra la ruta del Delegado Lucio Ernesto Palacios.

ZAFRA INFORMATIVA

Desde la cúpula nacional de MORENA se dieron instrucciones para que los asuntos internos de las candidaturas que por estos días se ventilan en dicho partido, se realicen lo más lejos posible del casco urbano de la capital ciudad Victoria. Se busca evitar filtraciones o grillas de los panistas. De manera que, cumpliendo con esta encomienda, la sede de los trabajos, se está dando a diez kilómetros de distancia. En este tipo de detalles, y en otros que posteriormente se seguirán presentando, constataremos que la forma es fondo.

Pasando a otro tema, no nos explicamos cómo es que, el Rocket Valdés quiere abandonar una de las ciudades gringas del estado de Colorado donde se dice que actualmente reside. Y estando allá, cerca de las montañas Rocosas de pronto le brotó el amor por la cordillera de ciudad Victoria, aunque lo que anhela no es esta ciudad, sino su presupuesto municipal.

Ya para forasteros ávidos de poder y fortuna, y gente que no conoce una pizca de nuestra realidad social, tenemos con la texana Pilar Gómez.

Si el Rocket no invirtió bien su lana ganada en el béisbol y no ha sido tan hábil como empresario, los victorenses no tienen la culpa, que ahora quiera venir a hacer su roncha, tratando de servirse de la política municipal, para hacer negocios.

Por cierto, después de que el aludido beisbolista hiciera públicas unas declaraciones, donde dice que los candidatos de MORENA deben de ser gentes sin un pasado con mancha, de inmediato le reviraron con el escándalo penal que tuvo que enfrentar, tiempo atrás, por un tema familiar en USA. Upps!